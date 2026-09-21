Keddi sportműsor: négy magyar bokszol éremért Szófiában
SZEPTEMBER 22., KEDD
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
2.15: Los Angeles Rams–New York Giants (Tv: Arena4)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: New York Yankees–Tampa Bay Rays (Tv: Sport1)
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTRÉAL
14.30: vegyes csapat időfutam, 40.6 km (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
18.05: junior időfutam, férfiak (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
21.05: junior időfutam, nők (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
Horvát körverseny
14.00: 1. szakasz (Tv: Eurosport1)
KOSÁRLABDA
WNBA, ALAPSZAKASZ
Szerda, 2.00: Indiana Fever–Minnesota Lynx (Tv: Sport1)
KÜZDŐSPORT
Ifj. Növényi Norbert–Theo Haig, UFC-szerződésért zajló mérkőzése, Las Vegas
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1138 (Tv: Sport2)
ÖKÖLVÍVÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA
Negyeddöntők
12.30: női 51 kg, Horváth Laura–Maxi Klötzer (német)
13.15: női 65 kg, Hámori Luca–Beatrise Rozentale (lett)
17.00: női 48 kg, Szeleczki Lilla–Hanna Ohota (ukrán)
18.45: férfi 50 kg, Szaka István–Szubhan Mamedov (azeri)
RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA
Negyeddöntő
15.00: Franciaország–Románia
18.00: Lengyelország–Németország (Tv: Sport2)
TENISZ
BILLIE JEAN KING-KUPA, NYOLCAS DÖNTŐ, SENCSEN
11.00: Csehország–Nagy-Britannia (Tv: M4 Sport)
WTA-TORNA, SZÖUL
1. forduló
Benne 7.00 körül: Bondár Anna (6.)–Renata Zarazua (argentin)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Erdei Márk
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Már a reklámok is problémát okoznak a pálya szélén
8.00: A vonalban Marosán György, majd Ujvári Máté
9.00: L. Pap Istvánt kérdezzük az ökölvívó Eb-ről. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar női kosárlabda-válogatott tétmeccsei 2026-ban
12.00: Bajnokok
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szilágyi Dóra
15.00: Kézióra: vonalban az Európa-bajnok Farkas Ágnes és a Győr férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője, Kopornyik Zsolt
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Gy. Szabó Csilla, Kovács Erika, Gergelics József
17.00: Profil
17.30: Fonák és tenyeres
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Debre Szabolcs, a Geoguessr (tájékozódási játék) világbajnoka sporttudását teszteljük
18.30: Interjúk a magyar női kézilabda-válogatott tagjaival
19.00: Fontos mérkőzésre készül ifjabb Növényi Norbert
19.30: Kosárlabda: milyen az élet légiósként?
20.00: A 40 éve elhunyt Asbóth Józsefre emlékezünk
20.30: A hét hősei
21.00: A hét értékteremtő anyagai
22.15: Sportvilág