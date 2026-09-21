Nemzeti Sportrádió

Keddi sportműsor: négy magyar bokszol éremért Szófiában

I. SZ.I. SZ.
2026.09.21. 23:25
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sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Négy magyar ökölvívó lép ringbe kedden a szófiai Európa-bajnokságon, és a tét már az éremszerzés, azaz a legjobb négy közé jutás lesz. Folytatódik az országúti kerékpárosok világbajnoksága Kanadában, és képernyőre kerül tenisz, röplabda, baseball és kosárlabda is.

SZEPTEMBER 22., KEDD 

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
2.15: Los Angeles Rams–New York Giants (Tv: Arena4)

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: New York Yankees–Tampa Bay Rays (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTRÉAL
14.30: vegyes csapat időfutam, 40.6 km (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
18.05: junior időfutam, férfiak  (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
21.05: junior időfutam, nők  (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
Horvát körverseny
14.00: 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA
WNBA, ALAPSZAKASZ
Szerda, 2.00: Indiana Fever–Minnesota Lynx (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORT
Ifj. Növényi Norbert–Theo Haig, UFC-szerződésért zajló mérkőzése, Las Vegas

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1138 (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA
Negyeddöntők
12.30: női 51 kg, Horváth Laura–Maxi Klötzer (német)
13.15: női 65 kg, Hámori Luca–Beatrise Rozentale (lett)
17.00: női 48 kg, Szeleczki Lilla–Hanna Ohota (ukrán)
18.45: férfi 50 kg, Szaka István–Szubhan Mamedov (azeri)

RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA 
Negyeddöntő
15.00: Franciaország–Románia
18.00: Lengyelország–Németország (Tv: Sport2)

TENISZ
BILLIE JEAN KING-KUPA, NYOLCAS DÖNTŐ, SENCSEN
11.00: Csehország–Nagy-Britannia (Tv: M4 Sport)
WTA-TORNA, SZÖUL
1. forduló
Benne 7.00 körül: Bondár Anna (6.)–Renata Zarazua (argentin)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Erdei Márk
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Már a reklámok is problémát okoznak a pálya szélén
  8.00: A vonalban Marosán György, majd Ujvári Máté 
  9.00: L. Pap Istvánt kérdezzük az ökölvívó Eb-ről. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar női kosárlabda-válogatott tétmeccsei 2026-ban
12.00: Bajnokok
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szilágyi Dóra
15.00: Kézióra: vonalban az Európa-bajnok Farkas Ágnes és a Győr férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője, Kopornyik Zsolt
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Gy. Szabó Csilla, Kovács Erika, Gergelics József 
17.00: Profil
17.30: Fonák és tenyeres
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Debre Szabolcs, a Geoguessr (tájékozódási játék) világbajnoka sporttudását teszteljük
18.30: Interjúk a magyar női kézilabda-válogatott tagjaival
19.00: Fontos mérkőzésre készül ifjabb Növényi Norbert
19.30: Kosárlabda: milyen az élet légiósként?
20.00: A 40 éve elhunyt Asbóth Józsefre emlékezünk
20.30: A hét hősei
21.00: A hét értékteremtő anyagai
22.15: Sportvilág

 

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