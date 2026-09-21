Keddi sportműsor: négy magyar bokszol éremért Szófiában

SZEPTEMBER 22., KEDD

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

2.15: Los Angeles Rams–New York Giants (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: New York Yankees–Tampa Bay Rays (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTRÉAL

14.30: vegyes csapat időfutam, 40.6 km (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

18.05: junior időfutam, férfiak (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

21.05: junior időfutam, nők (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

Horvát körverseny

14.00: 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA

WNBA, ALAPSZAKASZ

Szerda, 2.00: Indiana Fever–Minnesota Lynx (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORT

Ifj. Növényi Norbert–Theo Haig, UFC-szerződésért zajló mérkőzése, Las Vegas

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1138 (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA

Negyeddöntők

12.30: női 51 kg, Horváth Laura–Maxi Klötzer (német)

13.15: női 65 kg, Hámori Luca–Beatrise Rozentale (lett)

17.00: női 48 kg, Szeleczki Lilla–Hanna Ohota (ukrán)

18.45: férfi 50 kg, Szaka István–Szubhan Mamedov (azeri)

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA

Negyeddöntő

15.00: Franciaország–Románia

18.00: Lengyelország–Németország (Tv: Sport2)

TENISZ

BILLIE JEAN KING-KUPA, NYOLCAS DÖNTŐ, SENCSEN

11.00: Csehország–Nagy-Britannia (Tv: M4 Sport)

WTA-TORNA, SZÖUL

1. forduló

Benne 7.00 körül: Bondár Anna (6.)–Renata Zarazua (argentin)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Erdei Márk

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Már a reklámok is problémát okoznak a pálya szélén

8.00: A vonalban Marosán György, majd Ujvári Máté

9.00: L. Pap Istvánt kérdezzük az ökölvívó Eb-ről. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar női kosárlabda-válogatott tétmeccsei 2026-ban

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szilágyi Dóra

15.00: Kézióra: vonalban az Európa-bajnok Farkas Ágnes és a Győr férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője, Kopornyik Zsolt

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Gy. Szabó Csilla, Kovács Erika, Gergelics József

17.00: Profil

17.30: Fonák és tenyeres

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Debre Szabolcs, a Geoguessr (tájékozódási játék) világbajnoka sporttudását teszteljük

18.30: Interjúk a magyar női kézilabda-válogatott tagjaival

19.00: Fontos mérkőzésre készül ifjabb Növényi Norbert

19.30: Kosárlabda: milyen az élet légiósként?

20.00: A 40 éve elhunyt Asbóth Józsefre emlékezünk

20.30: A hét hősei

21.00: A hét értékteremtő anyagai

22.15: Sportvilág