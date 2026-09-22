Nemzeti Sportrádió

Nézd az új szezon mérkőzéseit a HUNBASKET TV-n!

2026.09.22. 09:16
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Címkék
férfi kosárlabda NB I Hunbasket Fantasy MKOSZ női kosárlabda NB I
Hamarosan elrajtol a 2026–2027-es idény, a férfi és a női kosárlabda-élvonal mérkőzéseit pedig ebben a szezonban is élőben, valamint visszanézhető formában követhetitek a HUNBASKET TV-n. (x)

A szezon első, előfizetéssel megtekinthető közvetítése az ETO Basket–ELTE BEAC Újbuda találkozó lesz a női NB I A-csoportjából szeptember 24-én 18.00-tól.

A havi előfizetés mostantól a vásárlás időpontjától számított 30 napra szól. Emellett új lehetőségként napijegy is váltható, amely az adott naptári nap valamennyi elérhető közvetítésének megtekintésére jogosít, 690 forintért.

A teljes idényre szóló prémium szezonbérlet 11 990 forintért vásárolható meg – a rendszeres nézők számára továbbra is ez a legkedvezőbb konstrukció.

Azok az NB I B-csoportos, valamint más alsóbb ligákhoz és utánpótlás-bajnokságokhoz tartozó mérkőzések, amelyek elérhetők a platformon, továbbra is díjmentesen, „light” regisztrációval tekinthetők meg.

A HUNBASKET TV telefonos applikációja már Androidra és iOS-re, televíziós alkalmazása pedig Android TV-re és Apple TV-re is elérhető. A mérkőzések természetesen számítógépen, a hunbasket.tv weboldalon keresztül is követhetők.

Válaszd a számodra legmegfelelőbb konstrukciót, és kövesd a 2026–2027-es szezon legfontosabb pillanatait bárhol, bármikor a HUNBASKET TV-n! (x)

 

férfi kosárlabda NB I Hunbasket Fantasy MKOSZ női kosárlabda NB I
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