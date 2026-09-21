Nemzeti Sportrádió

A vb-n irányító volt mexikói szövetségi kapitány ül le a Valencia kispadjára – sajtóhír

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.21. 22:41
null
Javier Aguirrét várják a Valencia kispadjára (Fotó: Getty Images)
Címkék
Valencia Javier Aguirre La Liga
Spanyol sajtóhírek szerint a Valencia irányítását Javier Aguirre veszi át, aki a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon még a mexikói válogatott kispadján ült.

A spanyol As arról ír, hogy vasárnap a szakember és a klub mindenben megegyezett egymással, hétfőn pedig már mindenki számára nyilvánvaló, hogy Javier Aguirre lesz a Valencia következő vezetőedzője. A 67 éves tréner állítólag szerdán érkezik meg Spanyolországba, így csütörtökön kerülhet sor a bemutatására, ezzel ő lesz a Valencia 67. szakvezetője, s az első, aki Mexikóban született. A szerződése a hírek szerint 2027. június 30-ig szól majd.

A klub szeptember 13-án vált meg Carlos Corberántól – emellett Ron Gourlay vezérigazgató szerződését is azonnali hatállyal felbontotta –, miután a csapat igen gyengén kezdte az idényt, hiszen öt forduló alatt mindössze egy pontot szerzett (azóta hét meccs után négy ponttal az utolsó előtti helyen állnak a „denevérek” a tabellán).

Spanyol labdarúgás
2026.09.13. 16:17

Edzőjét és vezérigazgatóját is kirúgta a Valencia

Sokba került a katasztrofális idényrajt.

Aguirre eddig három válogatottat irányított (Mexikó, Japán, Egyiptom), valamint klubszinten főként spanyol csapatok kispadján ült: volt az Osasuna, az Atlético Madrid, a Real Zaragoza, az Espanyol, a Leganés és a Mallorca vezetőedzője. Legutóbb, két éven át hazája nemzeti csapatának volt a szövetségi kapitánya, de lemondott, miután Mexikó a vb-n kiesett a nyolcaddöntőben az angolokkal szemben.

 

Valencia Javier Aguirre La Liga
Legfrissebb hírek

La Liga: az FC Barcelona októberben nem számíthat Christensenre

Spanyol labdarúgás
10 órája

Gulácsiék másodszor is nyertek a héten, már ott vannak a felsőházban

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 23:10

Huijsen kiállítása után kettőt lőtt az Atlético, a Real csak szépíteni tudott a Metropolitanóban

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 18:15

Diego Simeone: Okozzunk kárt a Realnak!

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 11:22

Raphinha csaknem nyolc évtizedes klubrekordot döntött meg

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 10:35

Livakovic állt a Barcelona kapujában, Raphinha-tripla a Sevilla ellen

Spanyol labdarúgás
2026.09.19. 23:00

Ikszelt az Alavésszel a Bilbao, megvan a Celta első idénybeli győzelme

Spanyol labdarúgás
2026.09.19. 20:30

A közel 90 perces emberhátrány dacára meglett az Elche idénybeli első győzelme

Spanyol labdarúgás
2026.09.18. 23:07