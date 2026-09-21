A vb-n irányító volt mexikói szövetségi kapitány ül le a Valencia kispadjára – sajtóhír

A spanyol As arról ír, hogy vasárnap a szakember és a klub mindenben megegyezett egymással, hétfőn pedig már mindenki számára nyilvánvaló, hogy Javier Aguirre lesz a Valencia következő vezetőedzője. A 67 éves tréner állítólag szerdán érkezik meg Spanyolországba, így csütörtökön kerülhet sor a bemutatására, ezzel ő lesz a Valencia 67. szakvezetője, s az első, aki Mexikóban született. A szerződése a hírek szerint 2027. június 30-ig szól majd.

A klub szeptember 13-án vált meg Carlos Corberántól – emellett Ron Gourlay vezérigazgató szerződését is azonnali hatállyal felbontotta –, miután a csapat igen gyengén kezdte az idényt, hiszen öt forduló alatt mindössze egy pontot szerzett (azóta hét meccs után négy ponttal az utolsó előtti helyen állnak a „denevérek” a tabellán).