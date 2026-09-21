Tóth Alex: Ebből jó dolgok sülhetnek ki
A Bournemouth 20 éves középpályása az idényben két bajnokin lépett pályára csapatában – mindkétszer csereként jutott szóhoz –, eddig a két legkomolyabb ellenféllel szemben vetette őt be a nyáron az éppen a Liverpoolhoz távozó Andoni Iraola helyére szerződtetett Marco Rose vezetőedző. Tóth az első fordulóban a Manchester City, majd az ötödikben a Liverpool ellen kapott lehetőséget, ám mint mondta, tisztában van a helyzetével.
„Nagy a konkurencia a középpályán, jó játékosokkal vagyok körülvéve. Meg kell vívnom ezt a harcot az edzésen és amikor lehetőségem van rá, akkor a meccseken is. Teszem a dolgomat, készen kell állnom, aztán a többi az edzőn múlik, hogy mikor adja meg a lehetőséget. Nekem erre kell várnom, és amikor megkapom az esélyt, akkor élni vele. Szokott velem beszélni az edző erről, és most indul csak be igazán a kettős terhelés, úgyhogy izgatottam várom az előttem álló időszakot” – fogalmazott Tóth, aki kitért a nyári változásokra is.
„A keret maradt szinte teljesen ugyanaz, mint volt az előző fél évben. Jó volt a srácokkal végigcsinálni a felkészülést, szerintem jól is sikerült, szóval tényleg várom az elkövetkező időszakot, mert úgy érzem, ebből jó dolgok sülhetnek ki” – mondta a 13-szoros magyar válogatott játékos, és röviden szóba hozta a nemzeti csapatot is az előttünk álló Nemzetek Ligája-mérkőzések aprópóján.
„Örülök, hogy jön a válogatott szünet, lesz négy meccsünk, a címeres mezt mindig élmény magamra ölteni. Örülök, hogy a hazámat tudom képviselni.”
A magyar válogatott pénteken Ukrajnával csap össze a Puskás Arénában a Nemzetek Ligája B-divíziójának első fordulójában.
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Tóth Milán (Vasas FC), Szalai József (Paksi FC)
A MAGYAR VÁLOGATOTT IDEI MÉRKŐZÉSEI
Magyarország–Szlovénia 1–0
G: Schön (79.)
Magyarország–Görögország 0–0
Magyarország–Finnország 2–1
G: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.)
Magyarország–Kazahsztán 3–1
G: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)
NEMZETEK LIGÁJA
Szeptember 25.
20.45: Magyarország–Ukrajna
Szeptember 28.
20.45: Észak-Írország–Magyarország
Október 2.
20.45: Magyarország–Grúzia
Október 5.
20.45: Ukrajna–Magyarország
November 14.
18.00: Grúzia–Magyarország
November 17.
20.45: Magyarország–Észak-Írország