Nemzeti Sportrádió

Tóth Alex: Ebből jó dolgok sülhetnek ki

H. Á.H. Á.
2026.09.21. 22:26
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Tóth Alex bizakodik a válogatott szünet előtt (Fotó: Getty Images)
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Bournemouth Tóth Alex Nemzetek Ligája Spíler Tv magyar válogatott
A hétvégén a Liverpool 1–0-ra győzött a Bournemouth otthonában, a mérkőzésen három magyar válogatott játékos is pályára lépett: a Liverpoolban Kerkez Milos végig a pályán volt, Szoboszlai Dominik kezdőként 81 percet játszott, a hazaiaknál pedig Tóth Alex a hajrában lépett pályára. Tóth a lefújás után az elmúlt időszakáról beszélt a meccset közvetítő Spíler TV kamerája előtt.

A Bournemouth 20 éves középpályása az idényben két bajnokin lépett pályára csapatában – mindkétszer csereként jutott szóhoz –, eddig a két legkomolyabb ellenféllel szemben vetette őt be a nyáron az éppen a Liverpoolhoz távozó Andoni Iraola helyére szerződtetett Marco Rose vezetőedző. Tóth az első fordulóban a Manchester City, majd az ötödikben a Liverpool ellen kapott lehetőséget, ám mint mondta, tisztában van a helyzetével.

„Nagy a konkurencia a középpályán, jó játékosokkal vagyok körülvéve. Meg kell vívnom ezt a harcot az edzésen és amikor lehetőségem van rá, akkor a meccseken is. Teszem a dolgomat, készen kell állnom, aztán a többi az edzőn múlik, hogy mikor adja meg a lehetőséget. Nekem erre kell várnom, és amikor megkapom az esélyt, akkor élni vele. Szokott velem beszélni az edző erről, és most indul csak be igazán a kettős terhelés, úgyhogy izgatottam várom az előttem álló időszakot” – fogalmazott Tóth, aki kitért a nyári változásokra is.

„A keret maradt szinte teljesen ugyanaz, mint volt az előző fél évben. Jó volt a srácokkal végigcsinálni a felkészülést, szerintem jól is sikerült, szóval tényleg várom az elkövetkező időszakot, mert úgy érzem, ebből jó dolgok sülhetnek ki” – mondta a 13-szoros magyar válogatott játékos, és röviden szóba hozta a nemzeti csapatot is az előttünk álló Nemzetek Ligája-mérkőzések aprópóján.

„Örülök, hogy jön a válogatott szünet, lesz négy meccsünk, a címeres mezt mindig élmény magamra ölteni. Örülök, hogy a hazámat tudom képviselni.”

A magyar válogatott pénteken Ukrajnával csap össze a Puskás Arénában a Nemzetek Ligája B-divíziójának első fordulójában.

Angol labdarúgás
Tegnap, 16:55

Isak gólja döntött, szoros meccsen gyűrte le Tóth Alexéket a Liverpool

Szoboszlai 81 percet kapott, Kerkez végigjátszotta a mérkőzést, Tóth Alex a hajrában állt be.

 A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Tóth Milán (Vasas FC), Szalai József (Paksi FC)

A MAGYAR VÁLOGATOTT IDEI MÉRKŐZÉSEI
Magyarország–Szlovénia 1–0
G: Schön (79.)
Magyarország–Görögország 0–0
Magyarország–Finnország 2–1
G: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.)
Magyarország–Kazahsztán 3–1
G: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)

NEMZETEK LIGÁJA
Szeptember 25.
20.45: Magyarország–Ukrajna
Szeptember 28.
20.45: Észak-Írország–Magyarország
Október 2.
20.45: Magyarország–Grúzia
Október 5.
20.45: Ukrajna–Magyarország
November 14.
18.00: Grúzia–Magyarország
November 17.
20.45: Magyarország–Észak-Írország

 

Bournemouth Tóth Alex Nemzetek Ligája Spíler Tv magyar válogatott
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