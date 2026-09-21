Tóth Alex: Ebből jó dolgok sülhetnek ki

A Bournemouth 20 éves középpályása az idényben két bajnokin lépett pályára csapatában – mindkétszer csereként jutott szóhoz –, eddig a két legkomolyabb ellenféllel szemben vetette őt be a nyáron az éppen a Liverpoolhoz távozó Andoni Iraola helyére szerződtetett Marco Rose vezetőedző. Tóth az első fordulóban a Manchester City, majd az ötödikben a Liverpool ellen kapott lehetőséget, ám mint mondta, tisztában van a helyzetével.

„Nagy a konkurencia a középpályán, jó játékosokkal vagyok körülvéve. Meg kell vívnom ezt a harcot az edzésen és amikor lehetőségem van rá, akkor a meccseken is. Teszem a dolgomat, készen kell állnom, aztán a többi az edzőn múlik, hogy mikor adja meg a lehetőséget. Nekem erre kell várnom, és amikor megkapom az esélyt, akkor élni vele. Szokott velem beszélni az edző erről, és most indul csak be igazán a kettős terhelés, úgyhogy izgatottam várom az előttem álló időszakot” – fogalmazott Tóth, aki kitért a nyári változásokra is.

„A keret maradt szinte teljesen ugyanaz, mint volt az előző fél évben. Jó volt a srácokkal végigcsinálni a felkészülést, szerintem jól is sikerült, szóval tényleg várom az elkövetkező időszakot, mert úgy érzem, ebből jó dolgok sülhetnek ki” – mondta a 13-szoros magyar válogatott játékos, és röviden szóba hozta a nemzeti csapatot is az előttünk álló Nemzetek Ligája-mérkőzések aprópóján.

„Örülök, hogy jön a válogatott szünet, lesz négy meccsünk, a címeres mezt mindig élmény magamra ölteni. Örülök, hogy a hazámat tudom képviselni.”

A magyar válogatott pénteken Ukrajnával csap össze a Puskás Arénában a Nemzetek Ligája B-divíziójának első fordulójában.