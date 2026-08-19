Magyarázzuk a bizonyítványt: Németh András csillagos 7-es!

Három mérkőzés és négy súlyos hiba után az MTK Budapest ellen végre megmutatta Szappanos Péter, miért igazolta át az Újpest. Nemcsak a lila-fehér klubnak, hanem a kapus lelkének is nagyon kellett már a kiemelkedő teljesítmény és az ezért járó 7-es osztályzat lapunk tudósítójától. Több remek kapusteljesítményt is láthattunk a fordulóban, épp az Újpest hétvégi ellenfele, az MTK-s Demjén Patrik kapott még 7-es osztályzatot, kettejük között a kivédett tizenegyes, és az így megmentett egy pont döntött Szappanos Péter javára. S ha már büntető… Zalaegerszegen Gundel-Takács Bence is megfogott egyet, az FTC kapusa, Dibusz Dénes pedig csúcsformában védett, nélküle lehet, kikapott volna a Fradi. A debreceni rohamokkal szemben pedig kiválóan állta a sarat a győri Samuel Petrás.

Ami a védőket illeti: csupán egyetlen csapat, a Ferencváros hozta le kapott gól nélkül a fordulót, így nem meglepő, hogy a klub ad játékost a legjobbak közé – Osváth Attilára esett a választásunk, hiszen nemcsak a védekezést oldotta meg remekül, hanem a támadásokba is besegített. A zöld-fehérek harmincéves, hétszeres válogatott labdarúgója több alkalommal is mentett, több egerszegi támadás is fennakadt rajta. A ZTE légiósa, Diogo Silva stabilitást adott a csapatnak, de úgy tűnik, nincs hozzá hasonlóan megbízható belső védő a keretben. Csóka Dániel bizonyította a Vasasban, hogy remek húzás volt a szerződtetése, hiszen az idényben második gólját jegyezte: az első fordulóban az ETO ellen (2–2) szerzett gólt, legutóbb pedig a Kispest-Honvéd ellen volt eredményes, ráadásul a hosszabbításban győztes gólt (2–1) fejelt. Az angyalföldi védelem jó munkáját mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a kapus Engedi Márknak gyakorlatilag alig akadt feladata a meccsen. A debreceniek bal oldali védője, Adrián Guerrero is bekerült a legjobbak közé: egyenlítő gólt szerzett az ETO FC ellen (1–1), ráadásul a legtöbb átadása jó helyre ment. Bár ő lett a mérkőzés játékosa, lapunk tudósítója kiemelte, hogy a védőmunkája lehetne határozottabb, kevés párharcot nyert meg.

Nem véletlenül mondta Bódog Tamás Győrben, hogy Kovács Milán rosszulléte nagy érvágás volt a Nyíregyházának. A középpályás a Kisvárda elleni szabolcsi rangadón is megbízhatóan, a mezőnyben kirívóan jól futballozott, ráadásul két nagyszerű gólpasszt is kiosztott, amelyekkel csapata megnyerte a meccset. Matija Ljujics az Újpesthez hasonlóan hullámzóan játszik, ezúttal a szebbik arcát és ismert rúgótechnikáját villogtatta meg, szenzációs szabadrúgásgólt lőtt. Szintén 7-est kapott a ZTE–FTC meccs legjobbja, a fradista Corbu Máriusz, aki ugyan tizenegyest hibázott, rafinált győztes gólt szerzett, és a Borbély Balázs szerepvállalása alatt megszokott jó játékával jelentkezett. A vasasos Tóth Milánnak az NB I-ben eddig nem ment (tulajdonképpen az NB II-ben sem, hiszen március óta először szerzett gólt), kihagyott büntetője után a kipattanóból volt eredményes, megalapozva a Vasas fordítását. Talán a forduló válogatottjának többi középpályásával ellentétben azért nem kapott 7-est, mert még 1–1-es állásnál a hajrában nem passzolta le a labdát a ziccerben kilépő Horváth Rajmundnak, hanem inkább ballal, messziről fölé lőtt.

A felcsútiak csatára, Németh András – lapunknál ő lett a forduló játékosa, szintúgy 7-es osztályzattal, de ezt megtoldhatjuk azzal, hogy akkor ő csillagos hetest érdemelt – gyakorlatilag tarthatatlan volt a paksi védők számára. Előbb kiharcolt egy tizenegyest – szépen húzta el labdát Kovácsik Ádám mellett, aki buktatta a játékost –, majd kiküzdötte magának a labdát Vas Gábor mellett (igaz, a paksi lehetett volna sokkal határozottabb is), s jó passzal szolgálta ki Dárdai Pált, a támadó pedig nem is hibázott, gólt szerzett. A forduló válogatottjában a Szpari játékosa, Marko Kvasina is helyett kapott a csatársorban: a 29 éves osztrák légiós a Kisvárda elleni bajnokin (2–1) gyönyörű gólt fejelt. Soltész Dominik próbálta megállítani, de az erőcsatár nem hagyta magát, legyűrte ellenfelét, s bár fejese után Popovics Ilja még beleütött a labdába, a lécről a kapuba került. Bár a nyíregyházi drukkerek tartottak attól, hogy csatártársa, Mohamed Tijani nyári távozása után Marko Kvasina nem biztos, hogy tudja tartani góltermését (januárban érkezett, tavasszal hétig jutott), ennek ellenére a játékos már két gólnál tart az idényben, s úgy tűnik, szép hónapok állnak előtte.

Csak sárga lapot ért a brutális könyökös A szabolcsi rangadó 33. percében a kisvárdai Oláh Bálint hatalmas erővel könyökölte arcon a Nyíregyháza támadóját, Tarcsi Róbertet, aki rögvest elterült a földön. Elmondása szerint azt érezte, lyuk van a fején, és ellenőriznie kellett, megvan-e még a bal szeme, kettős látása volt. Mint kiderült, arccsontja és szemüregfala eltört, arcürege beroppant, szemgolyója pedig elmozdult. Horrorsérülés ez, de Kovács Imre játékvezetőnél csak sárga lapot ért a csúnya mozdulat, a VAR-szobában ülő Kulcsár Katalin, valamint a meccsen az asszisztense, Berényi Ákos sem gondolta, hogy piros lapra kellene módosítani az ítéletet. Hihetetlen, de ez egy héttel azután történt, hogy Batik Bence szándékosan lekönyökölte Temesvári Attilát a DVSC–Nyíregyháza mérkőzésen, akkor Rúsz Márton ráadásul sárga lapot is adott az ütést elszenvedő félnek… A FORDULÓ CSALÓDÁSA

NB I

4. FORDULÓ

Augusztus 14., péntek

Kispest-Honvéd FC–Vasas FC 1–2

Augusztus 15., szombat

Újpest FC–MTK Budapest 1–1

Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good 2–1

Augusztus 16., vasárnap

Debreceni VSC–ETO FC 1–1

Puskás Akadémia FC–Paksi FC 3–2

Augusztus 17., hétfő

Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 0–1

5. FORDULÓ

Augusztus 21., péntek

17.30: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 22., szombat

15.30: Vasas FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)

17.30: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 23., vasárnapi

17.30: ETO FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

17.30: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+)

December 2., szerda

19.00: Ferencvárosi TC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport)