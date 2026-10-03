Jégkorong: szétlövés után Franciaország nyert, harmadik lett Magyarország a Négy Nemzet Tornáján

A magyar válogatottat ezúttal is Kristi Kehoe irányította, Delaney Collins szövetségi kapitány hazautazott, mivel szombaton beiktatták a manitobai Hírességek Csarnokába.



A torna utolsó mérkőzése kiegyenlített csatát hozott, az első szünet előtt 14 másodperccel megszerezte a vezetést Franciaország, korongszerzést követően Clémence Boudin használt ki egy kettő az egy elleni szituációt. A 29. percben jött az egyenlítés, Kapocsi Anna tuszkolta be közelről a pakkot. A rendes játékidő és a hosszabbítás sem hozott döntést, a szétlövésben a franciák bizonyultak jobbnak.



JÉGKORONG

NŐI NÉGY NEMZET TORNA, MÁTYÁSFÖLD

3. FORDULÓ

FRANCIAORSZÁG–MAGYARORSZÁG 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0) – szétlövéssel

Budapest, Mátyásföldi Jégcsarnok, 157 néző. Vezette: Péter Cs., Németh M., Gottlibet Z., Méhes

FRANCIAORSZÁG: ALICE – Leclerc, Raigneau / Piazzon, Tessier / Quarto, Berger – ROZIER 1, Duvin, BOUDIN 1 / Aurard-Bushee, MESPLEDE (1), Nonnenmacher / Peyne, Origlio, Huot (1) / Galbrun, Moussier, Turcotte. Szövetségi kapitány: Gregory Tarle

MAGYARORSZÁG: NÉMETH A. – Mayer, Faragó / Németh B., Hajdu L. / Szabó B. (1), Kornyilov / Schneider – Seregély, Leidt, Pázmándi / Tamás H., HIEZL (1), Metzler / KAPOCSI A. 1, Horváth I., Tóth F. / Simon V., Sághy, Bátyi. Másodedző: Kristi Kehoe

Kapura lövések: 40–41

Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Kristi Kehoe (másodedző): – Az elmúlt két mérkőzés után sok dolgot kellett kijavítanunk, a kékvonalas korongvesztéseket, valamint a semleges zónában történő játékot is. Nagyon büszke vagyok a fiatal keretünkre, mindenki felnőtt a feladathoz, és bebizonyította, hogy fejlődünk, ezúttal nagyon jól játszottunk.



A 3. forduló másik mérkőzése: Szlovákia–Japán 7–3



A TORNA VÉGEREDMÉNYE: 1. Szlovákia 6 pont, 2. Franciaország 5 pont, 3. MAGYARORSZÁG 4 pont, Japán 3 pont