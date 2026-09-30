Papp Kristóf versenye: meglesz idén a 300. bajnoki?

Ha valaki, Papp Kristóf biztosan örült annak, hogy a válogatott szünet miatt három hétig nem rendeznek bajnokit: a Paksi FC középpályása sérüléssel bajlódik, s jelenleg rehabilitációs munkát végez.



„Korábban nem fordult elő, hogy ilyen sok ideig nem játszunk tétmeccset, de rám amúgy sem számíthatna a szakmai stáb – mondta lapunknak Papp Kristóf, a tolnaiak 33 éves középpályása. – Még a legutóbbi, Kisvárda elleni mérkőzésen sérült meg a combhajlítóm, egyelőre gyógytornára járok, bízom benne, hogy a hét második felében már a pályán lehetek, s mindent megteszek annak érdekében, hogy minél hamarabb újra játszhassak. Nincs leállás, a munka ugyanúgy folytatódott, mint korábban, a heti ritmusban edzenek és készülnek a többiek. Mentálisan feltöltődhet a brigád ebben a három hétben, ebből a szempontból is jól jött a válogatott szünet.”



Papp Kristóf közelít a 300. NB I-es mérkőzéséhez, jelenleg 290-nél tart. 2015 augusztusában, a Honvéd elleni bajnokin (3–1) mutatkozott be a magyar élvonalban – érdekes, hogy valamennyi mérkőzését a Paks színeiben játszotta le.



„Általában Karszt József technikai vezetőnk, minden részletre odafigyelő krónikásunk figyelmeztet, ilyen vagy olyan mérföldkőhöz érkezem – pontosan nem tudtam, hogy már csak tíz mérkőzés kell a háromszázhoz, de azzal tisztában voltam, hogy közel vagyok az újabb jubileumhoz. Boldog lennék, ha sikerülne, hiszen már benne vagyok a korban, azért remélem, tíz bajnoki még vár rám… Annak külön örülök, hogy a 290 bajnoki zömén szinte végig a pályán lehettem.”



Ha Papp Kristóf felépül és egészséges marad, már ebben az évben jubilálhat, ugyanis éppen tíz mérkőzést rendeznek még az ősszel. A Paks a hatodik helyen áll, a verseny igencsak szoros: az első helytől négy, míg az utolsótól mindössze öt pont választja el.



„Még az eddigieknél is kiegyensúlyozottabb az NB I. Akadtak peches periódusaink, egyelőre nem találtuk meg a legjobb formánkat, ezért van is bennünk hiányérzet. A tizenhat szerzett gól jónak mondható, a tizenhét kapott viszont nagyon sok: stabilabban kell védekeznünk, mert nem lehet mindig három-négy gólt szerezni ahhoz, hogy nyerjünk. Kisvárdán egy-nullára győztünk, az jó jel, hogy nem kaptunk gólt. Legközelebb az MTK-t fogadjuk: nehéz meccsre számítok, ellenfelünk kombinatív futballra törekszik, a labdabirtoklásra épül a játéka. Az MTK sem alkalmazkodik a másik csapathoz, mi is így gondolkodunk. Jó lenne, ha végre elindítanánk a győzelmi szériánkat, ugyanis ez még nem sikerült ebben az idényben.”



Papp Kristófon kívül többen is sérüléssel bajlódnak a Paksi FC-nél, Vuits Viktor, a csapat rehabilitációs edzője adott helyzetjelentést a játékosok állapotáról a klub hivatalos honlapján. Eszerint Bévárdi Zsombor két és fél hónapja esett át a térd­műtéten, felépülése jó ütemben halad. Böde Dániel combját augusztus végén műtötték meg, rehabilitációt végez, 90 fokos mozgástartományban teljesen fájdalommentesen dolgozhat. Kinyik Ákos térdműtétje után a harmadik hete végez teljes értékű edzésmunkát, az NB III-ban már játszott is. Kuzma Hunor combhajlítóizma elszakadt, jelenleg gyógytornázhat, ha minden megfelelő ütemben halad, a jövő héten már futhat. Szabó János combfeszítőizma a Kisvárda elleni bajnoki bemelegítésénél sérült meg, a védő néhány hetes rehabilitációval számolhat.