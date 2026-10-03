Eltűnt a sebesség – a Mercedes nem érti, mi történik vele Malajziában
Nagy várakozás előzte meg a Mercedes fejlesztési csomagját, hiszen a konstruktőri és az egyéni bajnokságot is nagy előnnyel vezető „ezüstnyilak” hosszú idő után nyúltak hozzá az autóhoz. Az összetettet csapattársa, George Russell előtt 66 ponttal vezető Andrea Kimi Antonelli a csütörtöki sajtónapon még arról beszélt, hogy a becslések szerint három tizedmásodperces javulást hozhatnak az újítások, és a Mercedes abban bízott, hogy előnyre tehet szert a hagyományosabb versenypályákon is.
Malajzia ebből a szempontból remek teszthelyszínként szolgál, a Mercedes így most joggal vakarja a fejét az idei talán legnagyobb időmérős veresége után. Antonelli harmadik szabadedzésen elért első helye után még úgy tűnt, minden a helyére került, és akár a pole pozícióért is harcban lehetnek, a kvalifikáción azonban teljesen elvesztek. Az idén először mindkét autó kiszorult a top 3-ból.
Antonelli lemaradása fél másodperc, míg a hétvége előrehaladtával egyre inkább visszaeső Russellé több mint hét tized volt. Előbbi Hadjar büntetése után a harmadik, míg utóbbi a hetedik rajthelyről várhatja a vasárnap, közép-európai idő szerint 9 órakor kezdődő futam rajtját.
„Kár érte. Csak egy szett lágy gumink maradt, ami nagy nyomást helyezett ránk. Megtettem, amit tudtam, de egy újabb szettel biztosan harcban lehettünk volna az első sorért. Az első helyért nem, mert Max egyszerűen túl gyors volt ma, és a Ferrari is rengeteget lépett előre a harmadik edzéshez képest. Valószínűleg az első sor elérhető lett volna, de a pályaelhagyás miatt sajnos nem sikerült. A futamon megpróbálom a lehető legtöbbet kihozni a helyzetből” – magyarázta Antonelli, aki arra számít, hogy a Red Bull és a Ferrari vasárnap is erős lesz.
„Ezen a futamon kiemelt szerepe lesz a versenytempónak. Továbbra is úgy gondolom, hogy a Red Bull egy kicsit előttünk jár tempó szempontjából, a Ferrari pedig nagyon közel van hozzánk. Mi mindenesetre mindent megteszünk. Szerintem a pályapozíció nagyon fontos lesz, és megpróbálunk a lehető legjobban bánni a gumikkal, aztán meglátjuk. Ha harcban lehetünk a győzelemért, az nagyszerű. Ha a második vagy a harmadik hellyel kell beérnünk, az is rendben van. Igyekszem a lehető legtöbbet kihozni abból, amink van. Rendkívül nagy lesz a gumikopás, majd meglátjuk, hogy két vagy három kiállásos verseny lesz-e. Ráadásul esőt is jósolnak. Szóval mindent megpróbálunk, amit csak lehet, és már várom a versenyt” – tette hozzá az olasz.
A hetedik helyről induló Russell valamivel optimistábban beszélt a vasárnapi esélyekről. A brit úgy érzi, a dobogóért is harcba szállhat. „Őszintén szólva nem tudjuk, mi történt az időmérőn. Ez a gumik szempontjából a legnagyobb kihívást jelentő pálya, és nem igazán tudjuk, miért nem volt meg a tempónk. Már pénteken egyértelmű volt, hogy hátrányban vagyunk a Red Bull-lal szemben, és a hétvége során igazából nem sikerült előrelépnünk.”
„Az első edzés még rendben volt, de azóta egyszerűen nem sikerült javulnunk. Az aszfalt nagyon egyenetlen és durva, ráadásul odakint elképesztő a hőség, így a gumik pokolian keményen dolgoznak. Valamiért úgy tűnik, hogy ez sokkal jobban megvisel minket, mint a másokat. A többiek felzárkóztak, sőt meg is előztek minket, de szerintem vasárnap teljesen más képet mutat majd a verseny. Nagyon nagy lesz a gumikopás, és mindhárom keverék életképesnek tűnik, úgyhogy szerintem lesznek lehetőségeink.”
„Szerintem harcban lehetünk a dobogóért. Úgy érzem, előrébb tudok majd lépni, de tényleg nem tudom. Furcsa volt a mai nap. Szerintem Max és a Red Bull valószínűleg elérhetetlen lesz, de holnap óriási lesz a gumikopás. Láttuk, hogy a Ferrari és Max is megőrzött egy-egy új szett lágy gumit, ami arra utal, hogy a verseny valamelyik szakaszában ezt is használni fogják. Biztosan látunk majd olyanokat is, akik a kemény keveréket választják, szóval sok lehetőségünk lesz.”
A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is értetlenül áll a sepangi gyengélkedés előtt. „Nagyon nehéz megérteni, mi történt. Pénteken kissé váratlanul ért minket az autó viselkedése, mert ilyet egész évben nem tapasztaltunk. Persze lehet azt mondani, hogy az aszfalt nagyon különbözik az összes többi pályától. Reggel még nagyon jól nézett ki a helyzet. Úgy tűnt, legalább Kimivel sikerült előrelépnünk az autó megértésében. Az időmérőn viszont kicsit visszatértünk oda, ahol előtte álltunk, egyszerűen nem volt meg a teljesítmény.”
„Úgy fest, nagyon nagy a légellenállásunk, az idén először időt veszítünk az egyenesekben, különösen Maxhoz képest. A lassú részeken pedig, például a 2-es kanyarban, nem tudjuk megfelelően elfordítani az autót. Egyszerűen túl nagy az alulkormányozottság. Olyan dolgok ezek, amelyekkel egész évben nem találkoztunk” – hangsúlyozta az osztrák üzletember, aki megosztotta, szerinte nem a fejlesztési csomag áll a hirtelen visszaesés hátterében.
„Valami történt. Meg kell értenünk, mi. Most átnézzük az adatokat, össze fogunk ülni, mert továbbra is hiszünk benne, hogy a fejlesztés működik. Egyszerűen meg kell értenünk, miért nem működik itt. Nagyon más ez a pálya, de ettől függetlenül három tized javulást vártunk, és úgy tűnik, hogy három, négy, sőt öt tizedet is visszaléptünk. Most először fordul elő, hogy egyik autónk sincs az első háromban. Ez nagyon nehéz, de azt hiszem, meg fogjuk találni a megoldást.”
Wolff nem tudja, hogy ezúttal is bízhatnak-e a szokásosan erős versenytempójukban. „Én sosem nem vagyok pozitív. Még akkor sem lennék az, ha öt tized előnnyel szereztük volna meg a pole-t. Egyáltalán nem tudom, mire számítsak vasárnap a nagy hőség mellett. Lehet jobb, de lehet rosszabb is. Most az a legfontosabb, hogy megértsük, mi történik a kocsival.”
BAHREINI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:35.130
|átlag: 209.763 km/ó
|2.
|Hamilton
|Ferrari
|1:35.428
|0.298 mp h.
|3.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:35.558
|0.428
|4.
|Antonelli
|Mercedes
|1:35.631
|0.501
|5.
|Leclerc
|Ferrari
|1:35.666
|0.536
|6.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:35.757
|0.627
|7.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:35.762
|0.632
|8.
|Russell
|Mercedes
|1:35.871
|0.741
|9.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:37.210
|2.080
|10.
|Bortoleto
|Audi
|1:37.673
|2.543
|11.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:37.023
|1.327
|12.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:37.220
|1.524
|13.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:37.527
|1.831
|14.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:37.566
|1.870
|15.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|-
|16.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|-
|17.
|Hülkenberg
|Audi
|1:37.970
|1.493
|18.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:37.980
|1.503
|19.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|1:38.233
|1.756
|20.
|Albon
|Williams-Mercedes
|1:38.600
|2.123
|21.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:38.611
|2.134
|22.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:38.933
|2.456
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Verstappen
|1:36.477
|1.
|Verstappen
|1:35.696
|2.
|Hamilton
|1:36.595
|2.
|Antonelli
|1:35.959
|3.
|Leclerc
|1:36.730
|3.
|Leclerc
|1:35.970
|4.
|Piastri
|1:36.852
|4.
|Piastri
|1:36.020
|5.
|Hadjar
|1:36.898
|5.
|Hamilton
|1:36.032
|6.
|Antonelli
|1:37.041
|6.
|Norris
|1:36.173
|7.
|Norris
|1:37.092
|7.
|Hadjar
|1:36.192
|8.
|Bortoleto
|1:37.106
|8.
|Russell
|1:36.245
|9.
|Gasly
|1:37.174
|9.
|Gasly
|1:36.410
|10.
|Colapinto
|1:37.179
|10.
|Bortoleto
|1:36.814
|11.
|Russell
|1:37.264
|11.
|Lawson
|1:37.023
|12.
|Lawson
|1:37.332
|12.
|Alonso
|1:37.220
|13.
|Sainz
|1:37.651
|13.
|Sainz
|1:37.527
|14.
|Alonso
|1:37.721
|14.
|Stroll
|1:37.566
|15.
|Stroll
|1:37.729
|15.
|Colapinto
|-
|16.
|Lindblad
|1:37.883
|16.
|Lindblad
|-
|17.
|Hülkenberg
|1:37.970
|18.
|Bearman
|1:37.980
|19.
|Ocon
|1:38.233
|20.
|Albon
|1:38.600
|21.
|Bottas
|1:38.611
|22.
|Pérez
|1:38.933
BAHREINI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|2.
|Hamilton
|Ferrari
|3.
|Antonelli
|Mercedes
|4.
|Leclerc
|Ferrari
|5.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|6.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|7.
|Russell
|Mercedes
|8.
|Hadjar*
|Red Bull-Ford
|9.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|10.
|Bortoleto
|Audi
|11.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|12.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|13.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|14.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|15.
|Hülkenberg
|Audi
|16.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|17.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|18.
|Albon
|Williams-Mercedes
|19.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|20.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|21.
|Colapinto**
|Alpine-Mercedes
|22.
|Lindblad***
|Racing Bulls-Ford
|*: 5 rajthelyes büntetés.
**: 5 rajthelyes büntetés baleset okozásárt, és a mezőny végére sorolják vissza motorkomponens-cserék miatt.
***: a mezőny végére sorolják vissza motorkomponens-cserék miatt.
|22. BAHREINI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 2., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Verstappen 1:37.520
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:37.528
|OKTÓBER 3., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:36.302
|Időmérő
|1. Verstappen 1:35.130
|OKTÓBER 4., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 310.417 km) rajtja
|9.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 11., 14.00
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 25., 21.00
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00