Eltűnt a sebesség – a Mercedes nem érti, mi történik vele Malajziában

Nagy várakozás előzte meg a Mercedes fejlesztési csomagját, hiszen a konstruktőri és az egyéni bajnokságot is nagy előnnyel vezető „ezüstnyilak” hosszú idő után nyúltak hozzá az autóhoz. Az összetettet csapattársa, George Russell előtt 66 ponttal vezető Andrea Kimi Antonelli a csütörtöki sajtónapon még arról beszélt, hogy a becslések szerint három tizedmásodperces javulást hozhatnak az újítások, és a Mercedes abban bízott, hogy előnyre tehet szert a hagyományosabb versenypályákon is.

Malajzia ebből a szempontból remek teszthelyszínként szolgál, a Mercedes így most joggal vakarja a fejét az idei talán legnagyobb időmérős veresége után. Antonelli harmadik szabadedzésen elért első helye után még úgy tűnt, minden a helyére került, és akár a pole pozícióért is harcban lehetnek, a kvalifikáción azonban teljesen elvesztek. Az idén először mindkét autó kiszorult a top 3-ból.

Antonelli lemaradása fél másodperc, míg a hétvége előrehaladtával egyre inkább visszaeső Russellé több mint hét tized volt. Előbbi Hadjar büntetése után a harmadik, míg utóbbi a hetedik rajthelyről várhatja a vasárnap, közép-európai idő szerint 9 órakor kezdődő futam rajtját.

„Kár érte. Csak egy szett lágy gumink maradt, ami nagy nyomást helyezett ránk. Megtettem, amit tudtam, de egy újabb szettel biztosan harcban lehettünk volna az első sorért. Az első helyért nem, mert Max egyszerűen túl gyors volt ma, és a Ferrari is rengeteget lépett előre a harmadik edzéshez képest. Valószínűleg az első sor elérhető lett volna, de a pályaelhagyás miatt sajnos nem sikerült. A futamon megpróbálom a lehető legtöbbet kihozni a helyzetből” – magyarázta Antonelli, aki arra számít, hogy a Red Bull és a Ferrari vasárnap is erős lesz.

„Ezen a futamon kiemelt szerepe lesz a versenytempónak. Továbbra is úgy gondolom, hogy a Red Bull egy kicsit előttünk jár tempó szempontjából, a Ferrari pedig nagyon közel van hozzánk. Mi mindenesetre mindent megteszünk. Szerintem a pályapozíció nagyon fontos lesz, és megpróbálunk a lehető legjobban bánni a gumikkal, aztán meglátjuk. Ha harcban lehetünk a győzelemért, az nagyszerű. Ha a második vagy a harmadik hellyel kell beérnünk, az is rendben van. Igyekszem a lehető legtöbbet kihozni abból, amink van. Rendkívül nagy lesz a gumikopás, majd meglátjuk, hogy két vagy három kiállásos verseny lesz-e. Ráadásul esőt is jósolnak. Szóval mindent megpróbálunk, amit csak lehet, és már várom a versenyt” – tette hozzá az olasz.

A hetedik helyről induló Russell valamivel optimistábban beszélt a vasárnapi esélyekről. A brit úgy érzi, a dobogóért is harcba szállhat. „Őszintén szólva nem tudjuk, mi történt az időmérőn. Ez a gumik szempontjából a legnagyobb kihívást jelentő pálya, és nem igazán tudjuk, miért nem volt meg a tempónk. Már pénteken egyértelmű volt, hogy hátrányban vagyunk a Red Bull-lal szemben, és a hétvége során igazából nem sikerült előrelépnünk.”

„Az első edzés még rendben volt, de azóta egyszerűen nem sikerült javulnunk. Az aszfalt nagyon egyenetlen és durva, ráadásul odakint elképesztő a hőség, így a gumik pokolian keményen dolgoznak. Valamiért úgy tűnik, hogy ez sokkal jobban megvisel minket, mint a másokat. A többiek felzárkóztak, sőt meg is előztek minket, de szerintem vasárnap teljesen más képet mutat majd a verseny. Nagyon nagy lesz a gumikopás, és mindhárom keverék életképesnek tűnik, úgyhogy szerintem lesznek lehetőségeink.”

„Szerintem harcban lehetünk a dobogóért. Úgy érzem, előrébb tudok majd lépni, de tényleg nem tudom. Furcsa volt a mai nap. Szerintem Max és a Red Bull valószínűleg elérhetetlen lesz, de holnap óriási lesz a gumikopás. Láttuk, hogy a Ferrari és Max is megőrzött egy-egy új szett lágy gumit, ami arra utal, hogy a verseny valamelyik szakaszában ezt is használni fogják. Biztosan látunk majd olyanokat is, akik a kemény keveréket választják, szóval sok lehetőségünk lesz.”