Reichert remeklése ellenére nyert a Győr a Gloria Bistrita ellen

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

B-CSOPORT

GYŐRI AUDI ETO KC–GLORIA BISTRITA (román) 36–32 (20–16)

Győr, 3472 néző. V: Bocakova, Janosiková (szlovákok).

GYŐR: S. Toft – HOVDEN 6, Housheer 3, Elver 2, Brattset Dale 1, Stanko 5 (3), Zákányi 3. Csere: Szemerey (kapus), Breistöl, Bouktit 4, DE PAULA 7, Rushfeldt Deila 4, Nze Minko, Van Wetering 1. Edző: Per Johansson

GLORIA: Eriksson 1 – Fudzsita, Engel 3 (2), L. González, Ostase 4, So Delgado 2, Gutiérrez Bermejo. Csere: Hosu (kapus), Nüsser, Burlachenko, Simao Paulo 2, REICHERT 14 (2), SERAFICEANU 4, Lupei 2. Edző: Carlos Viver

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–0. 8. p.: 4–3. 15. p.: 9–4. 20. p.: 12–8. 24. p.: 17–10. 34. p.: 23–17. 40. p.: 25–20. 47. p.: 26–24. 52. p.: 29–27. 58. p.: 33–31. Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Jár az elismerés a nekünk komoly gondokat okozó vendégcsapatnak. A védekezésünk ezúttal nem volt eléggé agresszív, a második félidőben pedig volt egy egészen jó periódusa a Bistritának, az időnként szoros eredményből megtapasztalhattuk, mi az, amiben még feltétlenül javulnunk kell.

Carlos Viver: – Mindig tanulunk valamit Győrben, és ezúttal meg is tudtuk nehezíteni az ETO dolgát. Támadójátékunk ezen a napon valóban hatékonynak bizonyult, és különösen örömteli, hogy játékosaink jó küzdőszellemet tanúsítottak egészen az utolsó pillanatig.

ÖSSZEFOGLALÓ

Rózsaszín és fekete színek domináltak a zöld mellett az Audi Arénában a Bajnokok Ligája B-csoportjának magyar–román rangadóján. A hazaiak pinkbe öltöztek, így felhívva a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre. A Gloria Bistritát pedig mintegy száz-százötven lelkes, fekete felsőt viselő drukker kísérte el. Ami az előzetes esélyeket illette, az ETO hibátlanul kezdte a BL-t, mindhárom meccsét megnyerte, ám ezúttal egy erősebb ellenféllel találkozott.

Már az első percekben meglehetősen stabilan védekezett a Győr, a labdaszerzéseket követően jöhettek a gyors indítások, Kari Brattset Dale és Emilie Hovden is ilyen helyzetből talált be. A fiatal balszélső, Zákányi Janka pedig örökre beleírta magát a sportág győri törtélelmébe, ő szerezte ugyanis ETO-gólt a BL-ben. Lendületbe jöttek a rózsaszín mezesek, a 14. percben már 9–4-re vezettek, miközben Sandra Toft hálója hosszú perceken át érintetlen maradt.

Carlos Viver időt is kért, a beszterceiek spanyol mestere előzetesen pont arra hívta fel a figyelmet, csapata nem engedheti a győrieknek, hogy átvegyék az irányítást, azonban pontosan ez történt. A félidő derekán Per Johansson megpróbálta a hét a hat elleni játékot, az ügyesen kijátszott akció végén Zákányi talált be (14–9). Forgatta kézilabdázóit mindkét mester, a vendégeknél pályára lépett a gólgyáros Johanna Reichert, az osztrák balátlövő alaposan feladta a leckét a győri védelemnek, hatszor is betalált az első félidőben. Előnyét így is őrizte az ETO, bár a félidő végére négyre (20–16) csökkent a különbség, Thale Rushfeldt Deila ráadásul még egy – a győri stáb és közönség által erősen vitatott – kétperces kiállítást is begyűjtött az utolsó másodpercekben.