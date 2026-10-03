Reichert remeklése ellenére nyert a Győr a Gloria Bistrita ellen

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
B-CSOPORT
GYŐRI AUDI ETO KC–GLORIA BISTRITA (román) 36–32 (20–16)
Győr, 3472 néző. V: Bocakova, Janosiková (szlovákok).
GYŐR: S. Toft – HOVDEN 6, Housheer 3, Elver 2, Brattset Dale 1, Stanko 5 (3), Zákányi 3. Csere: Szemerey (kapus), Breistöl, Bouktit 4, DE PAULA 7, Rushfeldt Deila 4, Nze Minko, Van Wetering 1. Edző: Per Johansson
GLORIA: Eriksson 1 – Fudzsita, Engel 3 (2), L. González, Ostase 4, So Delgado 2, Gutiérrez Bermejo. Csere: Hosu (kapus), Nüsser, Burlachenko, Simao Paulo 2, REICHERT 14 (2), SERAFICEANU 4, Lupei 2. Edző: Carlos Viver
Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–0. 8. p.: 4–3. 15. p.: 9–4. 20. p.: 12–8. 24. p.: 17–10. 34. p.: 23–17. 40. p.: 25–20. 47. p.: 26–24. 52. p.: 29–27. 58. p.: 33–31. Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 4/4
MESTERMÉRLEG
Per Johansson: – Jár az elismerés a nekünk komoly gondokat okozó vendégcsapatnak. A védekezésünk ezúttal nem volt eléggé agresszív, a második félidőben pedig volt egy egészen jó periódusa a Bistritának, az időnként szoros eredményből megtapasztalhattuk, mi az, amiben még feltétlenül javulnunk kell.
Carlos Viver: – Mindig tanulunk valamit Győrben, és ezúttal meg is tudtuk nehezíteni az ETO dolgát. Támadójátékunk ezen a napon valóban hatékonynak bizonyult, és különösen örömteli, hogy játékosaink jó küzdőszellemet tanúsítottak egészen az utolsó pillanatig.
ÖSSZEFOGLALÓ
Rózsaszín és fekete színek domináltak a zöld mellett az Audi Arénában a Bajnokok Ligája B-csoportjának magyar–román rangadóján. A hazaiak pinkbe öltöztek, így felhívva a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre. A Gloria Bistritát pedig mintegy száz-százötven lelkes, fekete felsőt viselő drukker kísérte el. Ami az előzetes esélyeket illette, az ETO hibátlanul kezdte a BL-t, mindhárom meccsét megnyerte, ám ezúttal egy erősebb ellenféllel találkozott.
Már az első percekben meglehetősen stabilan védekezett a Győr, a labdaszerzéseket követően jöhettek a gyors indítások, Kari Brattset Dale és Emilie Hovden is ilyen helyzetből talált be. A fiatal balszélső, Zákányi Janka pedig örökre beleírta magát a sportág győri törtélelmébe, ő szerezte ugyanis ETO-gólt a BL-ben. Lendületbe jöttek a rózsaszín mezesek, a 14. percben már 9–4-re vezettek, miközben Sandra Toft hálója hosszú perceken át érintetlen maradt.
Carlos Viver időt is kért, a beszterceiek spanyol mestere előzetesen pont arra hívta fel a figyelmet, csapata nem engedheti a győrieknek, hogy átvegyék az irányítást, azonban pontosan ez történt. A félidő derekán Per Johansson megpróbálta a hét a hat elleni játékot, az ügyesen kijátszott akció végén Zákányi talált be (14–9). Forgatta kézilabdázóit mindkét mester, a vendégeknél pályára lépett a gólgyáros Johanna Reichert, az osztrák balátlövő alaposan feladta a leckét a győri védelemnek, hatszor is betalált az első félidőben. Előnyét így is őrizte az ETO, bár a félidő végére négyre (20–16) csökkent a különbség, Thale Rushfeldt Deila ráadásul még egy – a győri stáb és közönség által erősen vitatott – kétperces kiállítást is begyűjtött az utolsó másodpercekben.
A második félidő elején az emberelőnyben lévő Gloria az öltözőben ragadt, az ETO három-nullás sorozattal növelte előnyét – betalált a sérülés után visszatérő Bo van Wetering is. A masszív győri falat eleinte nehezen tudta áttörni a vendégcsapat, a 37. percben már 25–17-re vezettek a hazaiak. Három-nullával feleltek erre a beszterceiek, az ETO gödörbe került, Szemerey Zsófit viszont nem lehetett átejteni, fontos védésekkel próbálta segíteni csapatát a kritikus pillanatokban.
Rusfeldt Deila törte meg a hétperces gólcsendet, de rögtön jött a válasz besztercei részről, Johansson mester magához is hívta játékosait 26–22-es állásnál a 45. percben. Vérszemet kaptak a románok, rekordhosszú támadás után kettőre csökkent a különbség, a tíz perccel korábban még simának tűnő találkozó teljesen nyílttá vált…
…Reicherttel ugyanis továbbra sem bírtak a hazaiak, az 52. percben már a 11. találatánál tartott (29–27). Szemerey védése kellett, hogy ne olvadjon egyre a különbség, a túloldalon Sarah Bouktit és Emilie Hovden nyugtatta meg fontos gólokkal a győrieket, és Bruna de Paula cseleit sem tudta lekövetni a Gloria védelme.
Reichert nem fáradt, az 59. perc elején az ő gólpasszának köszönhetően lett közte megint csupán kettő. A hátralévő időt viszont az ETO kontrollálta, Szemerey védése és Dione Housheer átlövésgólja győzelmet ért, az utolsó másodpercben még De Paula is megvillant hetedjére – az ETO végül 36–32-re nyert.
Jövő szombaton következhet a BL-döntő visszavágója, érkezik a címvédő Metz az Audi Arénába.
A csoport többi mérkőzésén
Blomberg-Lippe (német)–Podravka (horvát) 31–33 (15–13)
Metz Handball (francia)–Nyköbing (dán) 36–25 (18–11)