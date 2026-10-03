Újabb fiatal érkezett a nigériai akadémiáról – ezúttal Debrecenbe

„A DVSC az Ikonnect Football Academy csapatától szerződtette Abdulkareem Ibrahimot. A 18 éves nigériai védekező középpályás labdaszerzésben, védekező párharcokban kifejezetten erős játékos, aki kezdetben NB III-as csapatunkhoz csatlakozik” – jelentette be pénteki hírében a debreceniek honlapja, a dvsc.hu.

Abdulkareem Ibrahim nem az első nigériai labdarúgó, aki az Ikonnect Football Academytől érkezett Magyarországra. A fiatal játékosok külföldre, Európába közvetítésre építő akadémiáról jött ugyanis a ZTE NB III-as csapatába a nyáron a 18 éves belső védő, Aliyu Alhassan is.