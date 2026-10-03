Nemzeti Sportrádió

Újabb fiatal érkezett a nigériai akadémiáról – ezúttal Debrecenbe

2026.10.03. 12:02
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Abdulkareem Ibrahim a DVSC-hez szerződött (Fotó: dvsc.hu)
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NB I Abdulkareem Ibrahim Ikonnect Football Academy DVSC magyar átigazolás Debrecen
A DVSC pénteken bejelentette, hogy a nigériai Ikonnect Football Academytől szerződtette a 18 éves középpályást, Abdulkareem Ibrahimot, aki az NB III-as csapathoz csatlakozott.

 

 

„A DVSC az Ikonnect Football Academy csapatától szerződtette Abdulkareem Ibrahimot. A 18 éves nigériai védekező középpályás labdaszerzésben, védekező párharcokban kifejezetten erős játékos, aki kezdetben NB III-as csapatunkhoz csatlakozik” – jelentette be pénteki hírében a debreceniek honlapja, a dvsc.hu.

Abdulkareem Ibrahim nem az első nigériai labdarúgó, aki az Ikonnect Football Academytől érkezett Magyarországra. A fiatal játékosok külföldre, Európába közvetítésre építő akadémiáról jött ugyanis a ZTE NB III-as csapatába a nyáron a 18 éves belső védő, Aliyu Alhassan is. 

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NB I Abdulkareem Ibrahim Ikonnect Football Academy DVSC magyar átigazolás Debrecen
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