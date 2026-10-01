Labdarúgó NB I: speciális maszkban térhet vissza hamarosan Tarcsi Róbert

Hamarosan újra láthatjuk a pályán Tarcsi Róbertet, a Nyíregyháza Spartacus NB I-es labdarúgócsapatának csatárát. Klubja honlapjának csütörtöki híre szerint a támadó már jól van, elkészült a speciális, 77-es mezszámmal is ellátott maszkja, amely az arcát védi majd a találkozókon, így rövidesen visszatérhet.

„Furcsa volt először felvennem, de egyáltalán nem zavaró, leginkább olyan érzés, mint amikor valaki szemüveget hord. Fizikálisan folyamatosan erősebb vagyok, és várom már a visszatérést” – mondta Tarcsi.

Az a bizonyos könyökös... (Fotó: Czinege Melinda)

A 22 éves csatárnak eltört az arccsontja, miután az ominózus meccs első félidejében Oláh Bálint lekönyökölte őt. Tarcsi a pályafutása során akkor volt először kezdő az élvonalban. Oláh Bálintot később három hónapra eltiltotta a Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága, november 30-ig nem játszhat.