Brisbane 2032: bemutatták az olimpia és paralimpia logóját

Az olimpiai jelkép egy rózsaszín kakadut ábrázol, míg a paralimpiai változat egy sárga tarajút, amely a Queensland régióra jellemző elemeket tükrözi.

„A zátonyunk, a strandjaink, a vadonunk és minden, ami a kettő között van, ihlette őket. Összeköti a helyeket és az embereket, megtestesíti azt a szellemiséget, amely 2032-be repít minket. Jellegzetes, összetéveszthetetlenül Queensland” – jellemezte az alkotásokat a szervezőbizottság.

Tim Mander, az olimpiai és paralimpiai játékokért felelős miniszter szerint ez egy hihetetlenül jelentős mérföldkő 2032 felé haladva.

A bemutatót egy baki miatt három nappal előre hozták, mert az esemény YouTube-csatornájára tévesen kikerült az emblémát magyarázó videó.

A 2032-es, brisbane-i olimpia lesz a harmadik nyári játékok, amelyet Ausztráliában rendeznek az 1956-os, melbourne-i és a 2000-es, sydneyi esemény után.