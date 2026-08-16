Hiába rohamozott a Debrecen, csak egyenlíteni tudott az ETO ellen

LABDARÚGÓ NB I
4. FORDULÓ
Debreceni VSC–ETO FC 1–1 (0–1)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5074 néző. Vezette: Berke Balázs (Vígh-Tarsonyi Gergő, Belicza Bence)
DVSC: Andrejev – Mejías, Lang, Batik, Guerrero – Sain (Patai, a szünetben), Boskovic (Tercza, 69.) – Dénes V., Dzsudzsák, Cibla (Vajda B., 79.) – Szendrei Á. (Kaye, 78.). Vezetőedző: Gert Remmel
ETO FC: Petrás – Umathum, Urblík N., Krpics – Bíró B., Szép, Décsy (Njie, 72.), Gavrics (L. Balogun, 85.), Stefulj – Djukanovics, Bumba (Huszár, 85.). Vezetőedző: Efraín Juárez
Gólszerző: Guerrero (50.), ill. Gavrics (41.)
Sárga lap: Boskovic (54.), Dzsudzsák (55.), Mejías (84.), ill. Krpics (62.), Bíró B. (90+3.)
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NEM IS OLYAN RÉGEN, április 26-án mindkét klub boldog lehetett. Az előző idény 31. fordulójában 1–1-es döntetlennel zárult a DVSC–ETO bajnoki a Nagyerdei Stadionban, és ezzel a döntetlennel a Győr hatalmas lépést tett a bajnoki cím megszerzése felé, a debrecenieknek pedig a Konferencialiga-szereplést jelentő helyezés megszerzéséhez volt nagy szükségük a pontra.
A sors fintora, hogy még négy hónap sem telt el azóta, közben volt egy nyári szünet, és a Rába-partiak újabb hajdúsági látogatásának hetében mindkét csapat már be is fejezte az európai kupakalandját. A Loki a dán rekordbajnok FC Köbenhavn, az évadot a BL-ben kezdő, onnan kieső Győr a lett Riga ellen búcsúzott egyaránt a Kl harmadik selejtezőkörében.
Immár tény, hogy Nadir Benbuali távozik, az algériai csatár Egyiptomban van, és a Pyramids FC labdarúgója lesz. Vitális Milán már korábban Athénba szerződött, a szintén válogatott Tóth Rajmund is elköszönhet a kupakiesés után, neki a török Konyaspor lehet az új csapata. Ha ehhez hozzávesszük, hogy Schön Szabolcsra sérülés miatt nem számíthatott Debrecenben Efraín Juárez, megállapíthattuk: nem volt könnyű helyzetben a bajnokcsapat mexikói vezetőedzője.
Persze a másik oldalon is akadt gond, mást ne említsünk, Gert Remmel keretéből „elfogytak” a jobb oldali védők. Julien Dacosta, Kusnyír Erik, Szécsi Márk és Tercza Gergő egyaránt sérült, utóbbi tizenöt-húsz percre talán bevethetőként leült a kispadra. Szerdán, a koppenhágai Konferencialiga-visszavágón a fiatal, albán-magyar kettős állampolgár Leon Myrtaj szerepelt a Loki védelmének jobb oldalán, és a kísérlet nem volt túl sikeres. Így került Josua Mejías abszolút kényszermegoldásként a védelem jobb oldalára.
Óvatosan kezdtek a felek, érződött, hogy a kupaszereplés befejezése után nem szeretnék bajnoki pont nélkül zárni a hetet. A Győr jól szervezett védekezéséből próbált hosszú indítással a hazai védelem mögé kerülni, s vélhetően az idénybeli hét tétmeccsén öt találatig jutó DVSC-nél is tudták, nem feltétlenül üdvözítő a „kapjunk kettőt, majd rúgunk hármat” hozzáállás. Ráadásul a debreceniek gólszerzési esélyeire hatással lehet, hogy a nyáron szerződtetett Sohan Baldoni is sérült.
A kivárásra játszó csapatok közül az ETO terve érvényesült, az első félidő hajrájában Daniel Stefulj került mélységből indulva a debreceni védelem mögé, visszagurításából pedig Zseljko Gavrics megszerezte a vezetést. A második játékrész elején megduplázhatta volna előnyét az ETO, de a négy a három elleni kontratámadás elhalt, majd Viktor Djukanovics kellemetlen helyzetbe hozta csapatát. A montenegrói támadó teljesen feleslegesen ápoltatta magát, miután ütközött Lang Ádámmal, így viszont el kellett hagynia a pályát, s amíg a visszatérés lehetőségére várt, a Loki kiegyenlített. A győriek a saját kárukon sem tanultak, hiszen nem sokkal később Miljan Krpics esett ugyanabba a hibába, mint Djukanovics. A szerb játékos sem térhetett vissza ápolása után, s ezalatt közel volt a hazai együttes a második gólja megszerzéséhez.
Ahogyan az várható volt, Blaz Boskovic helyett érkezett is Tercza Gergő, így Josua Mejías behúzódhatott eredeti posztjára, a védelem közepére, a középpályán pedig Batik Bence vette át Boskovic helyét. A debreceni egyenlítés után fokozatosan elvesztette a fonalat a győri csapat, egymást követték a hatalmas hazai gólszerzési lehetőségek. Mindhiába, maradt az 1–1, azaz megismétlődött az áprilisi eredmény – ám ezúttal egyik oldalon sem volt felhőtlen az öröm.