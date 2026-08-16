Hiába rohamozott a Debrecen, csak egyenlíteni tudott az ETO ellen



LABDARÚGÓ NB I

4. FORDULÓ

Debreceni VSC–ETO FC 1–1 (0–1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5074 néző. Vezette: Berke Balázs (Vígh-Tarsonyi Gergő, Belicza Bence)

DVSC: Andrejev – Mejías, Lang, Batik, Guerrero – Sain (Patai, a szünetben), Boskovic (Tercza, 69.) – Dénes V., Dzsudzsák, Cibla (Vajda B., 79.) – Szendrei Á. (Kaye, 78.). Vezetőedző: Gert Remmel

ETO FC: Petrás – Umathum, Urblík N., Krpics – Bíró B., Szép, Décsy (Njie, 72.), Gavrics (L. Balogun, 85.), Stefulj – Djukanovics, Bumba (Huszár, 85.). Vezetőedző: Efraín Juárez

Gólszerző: Guerrero (50.), ill. Gavrics (41.)

Sárga lap: Boskovic (54.), Dzsudzsák (55.), Mejías (84.), ill. Krpics (62.), Bíró B. (90+3.)

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NEM IS OLYAN RÉGEN, április 26-án mindkét klub boldog lehetett. Az előző idény 31. fordulójában 1–1-es döntetlennel zárult a DVSC–ETO bajnoki a Nagyerdei Stadionban, és ezzel a döntetlennel a Győr hatalmas lépést tett a bajnoki cím megszerzése felé, a debrecenieknek pedig a Konferencialiga-szereplést jelentő helyezés megszerzéséhez volt nagy szükségük a pontra.

A sors fintora, hogy még négy hónap sem telt el azóta, közben volt egy nyári szünet, és a Rába-partiak újabb hajdúsági látogatásának hetében mindkét csapat már be is fejezte az európai kupakalandját. A Loki a dán rekordbajnok FC Köbenhavn, az évadot a BL-ben kezdő, onnan kieső Győr a lett Riga ellen búcsúzott egyaránt a Kl harmadik selejtezőkörében.

Immár tény, hogy Nadir Benbuali távozik, az algériai csatár Egyiptomban van, és a Pyramids FC labdarúgója lesz. Vitális Milán már korábban Athénba szerződött, a szintén válogatott Tóth Rajmund is elköszönhet a kupakiesés után, neki a török Konyaspor lehet az új csapata. Ha ehhez hozzávesszük, hogy Schön Szabolcsra sérülés miatt nem számíthatott Debrecenben Efraín Juárez, megállapíthattuk: nem volt könnyű helyzetben a bajnokcsapat mexikói vezetőedzője.