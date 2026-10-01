Felkészülés: a PAFC a Niké Liga, a Fradi az NB II éllovasával meccsel – program
AZ NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI EZEN A HÉTEN
Csütörtök
15.00: DAC (szlovákiai)–Puskás Akadémia FC
Péntek
11.00: Paks–Szentlőrinc (NB II)
11.00: Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)–Vasas FC
13.00: Nyíregyháza Spartacus FC–MFK Zemplín Michalovce (Nagymihály, szlovákiai)
13.00: Kisvárda–Diósgyőri VTK (NB II)
Előzetesen szerepelt a tervezett programban egy Debreceni VSC–FC Kosice (Kassa, szlovákiai) mérkőzés is, amit azonban a kassiak lemondtak, tehát az a találkozó elmarad.
Szombat
11.00: Ferencvárosi TC–Soroksár SC (NB II)
11.00: Kispest-Honvéd FC–Tiszakécskei LC (NB II)
11.00: NK Nafta Lendava (Lendva, szlovéniai)–Zalaegerszeg
13.00: Videoton FC Fehérvár (NB II)–Újpest FC
13.00: FC STK 1914 Samorín (Somorja, szlovákiai)–ETO FC