Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: a PAFC a Niké Liga, a Fradi az NB II éllovasával meccsel – program

P. K.P. K.
2026.10.01. 10:19
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A Ferencváros szombaton NB II-es partnercsapata, a másodiosztályt vezető Soroksár ellen lép (Fotó: fradi.hu)
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NB I Puskás Akadámia felkészülés Ferencváros
A válogatott mérkőzések miatti szünetet kihasználva az NB I-es labdarúgócsapatok a napokban felkészülési mérkőzéseken lépnek pályára. A sort már csütörtök délután elkezdi az NB I-ben élen álló Puskás Akadémia, amely Dunaszerdahelyen a szlovák első osztályt, a Niké Ligát vezető DAC vendége lesz, míg a Ferencváros szombaton az NB II-t vezető Soroksárral találkozik. Tekintse át az NB I-es csapatok – melyek közül az MTK és a DVSC nem lép pályára a napokban – erre a hétre tervezett edzőmeccseit!

 

 

AZ NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI EZEN A HÉTEN

Csütörtök
15.00: DAC (szlovákiai)–Puskás Akadémia FC
Péntek
11.00: Paks–Szentlőrinc (NB II)
11.00: Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)–Vasas FC
13.00: Nyíregyháza Spartacus FC–MFK Zemplín Michalovce (Nagymihály, szlovákiai)
13.00: Kisvárda–Diósgyőri VTK (NB II)
Előzetesen szerepelt a tervezett programban egy Debreceni VSC–FC Kosice (Kassa, szlovákiai) mérkőzés is, amit azonban a kassiak lemondtak, tehát az a találkozó elmarad.
Szombat
11.00: Ferencvárosi TC–Soroksár SC (NB II)
11.00: Kispest-Honvéd FC–Tiszakécskei LC (NB II)
11.00: NK Nafta Lendava (Lendva, szlovéniai)–Zalaegerszeg  
13.00: Videoton FC Fehérvár (NB II)–Újpest FC
13.00: FC STK 1914 Samorín (Somorja, szlovákiai)–ETO FC

 

 

NB I Puskás Akadámia felkészülés Ferencváros
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