Nemzeti Sportrádió

Továbbra is hibátlan a BVSC és az FTC

B. A. P.B. A. P.
2026.10.03. 17:31
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Húsz gólt lőve nyert a Ferencváros (fradi.hu)
Címkék
férfi vízilabda BVSC vízilabda férfi vízilabda ob I FTC vízilabda
A címvédő Ferencváros 20–9-re nyert az OSC ellen a férfi vízilabda ob I szombati játéknapján.

A házigazdák legjobbja Manhercz Krisztián volt, aki mind az öt lövését gólra váltotta, míg Vigvári Vendel és a görög Sztilianosz Argiropulosz egyformán négyszer volt eredményes. Nyéki Balázs együttese 2022 márciusa óta őrzi hibátlan mérlegét a magyar mezőnyben.

Veretlen négy forduló után a BVSC is, amely a negyedik engyedben hat gólt szerzett az Eger vendégeként. A zuglóiak legjobbja az amerikai Chase Dodd volt, aki hét lövésből ötször talált a kapuba. 

A Debrecen egygólos vereséget szenvedett Szegeden.

FÉRFI VÍZILABDA OB I
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
FTC-TELEKOM–SEMMELWEIS OSC 20–9 (7–2, 6–2, 4–1, 3–4)
Népliget, 150 néző. V: Ercse, Tóth Koppány
FTC: VOGEL SOMA – VIGVÁRI VENDEL 4, MANHERCZ K. 5, Nagy Ákos, Lugosi, Mandics 1, Di Somma 1. Csere: Szakonyi (kapus), ARGIROPULOSZ 4, FEKETE G. 3, Jansik Sz., Vismeg Zs. 1, Varga V. 1, Jámbor. Edző: Nyéki Balázs
SOSC: Farkas D. – Sedlmayer 1, Mészáros Cs., Csapó M., TÓTH KRISTÓF 1, Vámosi 2, Besenyei 1. Csere: SZITÁS (kapus), Török B., Mihov, Monostori, STOGICZA 2, Stotz 1, Mohos 1. Edző: Tóth László
Emberelőny-kihasználás: 11/3, ill. 11/5
Gól – ötméteresből: –, ill. 3/3
Kipontozódott: Csapó M. (16. p.), Di Somma (32. p.), Vismeg Zs. (32. p.)
MESTERMÉRLEG
Nyéki Balázs: – Összességében elégedett vagyok. Nyilván lehetett volna feszesebb a második félidő, de lelassultunk, kevésbé voltunk élesek. Legfeljebb az utolsó néhány perc nem tetszett, de van ilyen, a heti céljainkat elértük, elégedett vagyok azzal, ahol tartunk.
Tóth László: – Utolsó leheletünkig, szívvel és ésszel játszottunk. Időnként erőn felül teljesítettünk. Fiataljaink, utánpótláskorú játékosaink bátran, határozottan szálltak be, mindenféle megilletődöttség nélkül. Felemelt fejjel jöhettek ki a fiúk a medencéből.

One Eger–BVSC-Manna ABC 11–13 (3–4, 4–1, 1–2, 3–6)
Szegedi VE–Debreceni VSE-Master Good 9–8 (0–2, 3–0, 3–1, 3–5)
KÉSŐBB
18.00: VasasPlaket–Kaposvári VK

 

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