Ljujics pazar gólt lőtt, Szappanos büntetőt védett, döntetlen lett az Újpest–MTK

LABDARÚGÓ NB I

4. FORDULÓ

Újpest FC–MTK Budapest 1–1 (1–1)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion. Vezette: Zierkelbach Péter

ÚJPEST: Szappanos – Bodnár G. (Sarkadi, a szünetben), Fiola (J. Nunes, 60.), Stronati, Ujváry (Scharmer, 71.) – Maier (Fenyő, 60.), Ljujics – Matko, Amenyido, Horváth K. – Vlijter (Krajcsovics, 60.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

MTK: Demjén – Varju, Armalas, Radic, Kovács P. – Kata, Zeljkovic – Kerezsi (Zsóri, 79.), Zubor (Bognár I., 56.), Hinora (Komáromi, 56.) – Jurek (Klausz, 74.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Ljujics (39.), ill. Jurek (12.)

Sárga lap: Amenyido (31.), Fenyő (66.), ill. Kovács P. (45+4.)

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Minden tekintet Szappanos Péterre szegeződött. Ha lehettek volna hazai szurkolók a Szusza Ferenc Stadionban az Újpest–MTK Budapest bajnoki mérkőzésen, akkor ez több ezer szempárt jelentett volna, így azonban csak a kis létszámú vendégszurkolók, a beengedett újpesti gyerekek, az újságírók, a fotósok, talán még a pálya körüli személyzet tagjai figyelték árgus szemekkel, mit láthatunk ezen a napon az Újpest kapusától, aki eddig meglehetősen karakteridegen szerepben van a Megyeri úton. A 35 éves futballista pályafutása minden korábbi klubjában remekelt, sőt gyakorta csapata húzóembere volt. A legutóbbi idényben a Puskás Akadémia kapujában olyan kiváló teljesítményt nyújtott, hogy lapunk osztályzatai alapján ő lett az egész idény legjobb játékosa az NB I-ben, majd a nyáron talán a legnagyobb nevű igazolásként érkezett Újpestre – ám az első három mérkőzésén alig lehetett ráismerni.

Az első fordulóban Nyíregyházán a 2–1-es vereség során mindkét gólnál hibázott: Zan Medved szöglet utáni fejes góljánál a labda mellé nyúlt, a második találatnál pedig ő rúgta oda a labdát Marko Kvasinának, akinek a nem túl jó lövését aztán egyszerűen bevédte. A Debrecen ellen Szendrei Ákos góljához „asszisztált”, egy balról érkező gyenge beadást ejtett ki a Loki támadója elé, majd Dzsudzsák Balázs távoli, éles szögből elvégzett szabadrúgásának futott alá, így az a kapuba hullott. Aztán a Kisvárda ellen is védenie kellett volna Christián Herc lövését, amit csak beljebb tudott segíteni a kapuba. Egyesek szerint Marko Matanovics ballábas löketét is védhette volna, szerintünk annál az esetnél nem lehetett hibáztatni, takarásban volt a támadó, mindenesetre az Újpest eddigi hat kapott góljából legalább ötben benne volt. Mivel természetesen nem arról van szó, hogy Szappanos Péter elfelejtett volna védeni, a lila-fehér hívek joggal várhatták: minden rossz, balszerencsés sorozat véget ér egyszer, és ez már az MTK ellen meg is történik. Sőt, reményeik szerint Szappanos Péter az első három fordulóban le is tudta a hibákat az egész idényre… Ráadásul a szarvashibák ellenére a DVSC és a Kisvárda ellen is nyerni tudott az Újpest, így sorozatban a harmadik győzelmére készült.

De nem lehetett nem nagyítóval figyelni a hazai kapus játékát, és amikor a 10. percben Kerezsi Zalán lövését vetődve védte, nagy tapsot kapott a kevés nézőtől. Két perccel később viszont már a hálóból kellett kiszednie a labdát, igaz, egyáltalán nem tehetett a gólról, a Fiola Attila bizonytalankodása után Kerezsi Zalán által középre visszatett labdával Jurek Gábor ajtó-ablak helyzetben volt, és nem is kegyelmezett közelről. Mint a mérkőzést beharangozó cikkünkben is felhívtuk rá a figyelmet: Kerezsi és Jurek között rendkívül jó az összhang! Továbbra is.

A 19. és a 21. percben is jó védést bemutató Szappanos Péterről vigyük át a fókuszt az újpesti mezőnyjátékosokra, akik az ivószünetig nem igazán találták a játék ritmusát, gyakorlatilag egyáltalán nem veszélyeztették Demjén Patrik kapuját. Az MTK magasan letámadott, gyakran még a labdakihozatal is nehézséget okozott a hazaiaknak, akik körülményesen, lassan játszottak. Az MTK támadásvezetéseiben sokkal több fantáziát és kreativitást lehetett felfedezni. De mindezt a különbséget el lehet tüntetni egy jó pontrúgással. Így is történt a félidő hajrájában, amikor az addig kapura teljesen veszélytelen Újpest Matija Ljujics ballábas szabadrúgásával kiegyenlített. Sokáig nehéz volt megállapítani, hogy a lécről a mezőnybe visszapattanó labdát Etienne Amenyido kotorta-e be, vagy az egyik MTK-játékos öngólja volt, de aztán bebizonyosodott, hogy Ljujics lövése után a lécről már a gólvonal mögött ért földet a labda. És vezérfonalunkat folytatva: Szappanos nagy védésével zárult az első félidő, a kapus a játékrész ráadásának második percében Varju Benedek 22 méteres lövését tolta ki nagyot vetődve.

A második félidő nagy újpesti helyzettel kezdődött, Horváth Krisztofer átadása után Gleofilo Vlijter az ötös bal sarkáról ballal lőtt laposan kapura, megtornáztatva a lábbal nagyot védő Demjén Patrikot. De ez kimaradt, nem sokkal később pedig tizenegyeshez jutott az MTK Patrizio Stronati kezezése miatt. A labdának Kata Mihály futott neki. Most volt csak igazán a reflektorfény Szappanos Péteren. Két válogatott játékos szemtől szemben egymással. És ahogy érezni lehetett előre, ahogy a dramaturgia megkívánta: a kapus kivédte a büntetőt! Érezte a jobb alsó sarkot, és odaért. Sok mindent jóvátett az első három forduló hibái után.

Míg az első félidő játékban az MTK-é volt a szabadrúgásgól ellenére is, a második jóval kiegyenlítettebb futballt hozott, a második ivószünet után pedig már egyértelmű újpesti fölényt. Demjén Patriknak egyre több munkája akadt – bár azt derekasan ellátta. Jött neki lövés balról, jött jobbról, jött középről. Az utolsó tíz perc úgy kezdődött meg, hogy azt lehetett érezni: a kék-fehérek fogadnák el jobban a döntetlennel járó pontosztozkodást.

Megnyomta az Újpest az utolsó perceket még jobban, hajtott a három pontra, de vagy az utolsó átadásba csúszott hiba, vagy a túloldalra áttett keresztlabdáról maradt le már centivel a csapattárs. Sőt, egy ígéretes kontralehetőséggel majdnem egyedül ment kapura a csereként beálló Zsóri Dániel, Matija Ljujicsnak kellett nagyot mentenie.

Összességében igazságosnak tekinthető a döntetlen azon a mérkőzésen, amelyet megnyert volna az MTK, ha Szappanos Péter nem védte volna ki Kata Mihály tizenegyesét, így az előző hetek vesszőfutása után a rutinos kapus lett lapunknál a meccs embere. 1–1

A mérkőzés élő, online közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni.