Nemzeti Sportrádió

Utolsó versenyét teljesítette a Giro- és Vuelta-győztes Nairo Quintana

2026.10.03. 18:16
Fotó: Getty Images
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kerékpár Giro dell'Emilia Nairo Quintana
A 48. helyen fejezte be pályafutása utolsó kerékpárversenyét a Giro d'Italia- és Vuelta a Espana-győztes Nairo Quintana.

A Movistar 36 esztendős kolumbiai hegyimenője szombaton a Giro dell'Emilián tekert utoljára profiként, amelyet 2012-ben megnyert. Ezúttal a verseny előtt sorfalat álltak neki a mezőny tagjai, ezzel búcsúztatták Quintanát, aki 2014-ben diadalmaskodott az olasz körversenyen, majd két évvel később a spanyolon is, a Tour de France-on pedig háromszor volt dobogós. Összesen 53-szor győzött pályafutása során, utolsó versenyén a 48. helyen tekert célba, öt és fél perces hátrányban.

A versenyt jó ütemű lejtmenetes megindulásával a hazai környezetben versenyző Davide Piganzoli nyerte meg 4700 méter hosszú támadásával.

A viadalon részt vett a prokontinentális bejegyzésű magyar MBH Bank CSB Telecom Fort is, amely egy hét múlva az év utolsó klasszikusán, a lombardiai körversenyen is rajthoz áll. Dina Márton nem fejezte be Quintana búcsúversenyét, amelynek krónikájához hozzátartozik, hogy 8 kilométerrel a vége előtt egy civil autót kellett kikerülniük a kerékpárosoknak lejtmenetben.

 

kerékpár Giro dell'Emilia Nairo Quintana
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