Utolsó versenyét teljesítette a Giro- és Vuelta-győztes Nairo Quintana

A Movistar 36 esztendős kolumbiai hegyimenője szombaton a Giro dell'Emilián tekert utoljára profiként, amelyet 2012-ben megnyert. Ezúttal a verseny előtt sorfalat álltak neki a mezőny tagjai, ezzel búcsúztatták Quintanát, aki 2014-ben diadalmaskodott az olasz körversenyen, majd két évvel később a spanyolon is, a Tour de France-on pedig háromszor volt dobogós. Összesen 53-szor győzött pályafutása során, utolsó versenyén a 48. helyen tekert célba, öt és fél perces hátrányban.

A versenyt jó ütemű lejtmenetes megindulásával a hazai környezetben versenyző Davide Piganzoli nyerte meg 4700 méter hosszú támadásával.

A viadalon részt vett a prokontinentális bejegyzésű magyar MBH Bank CSB Telecom Fort is, amely egy hét múlva az év utolsó klasszikusán, a lombardiai körversenyen is rajthoz áll. Dina Márton nem fejezte be Quintana búcsúversenyét, amelynek krónikájához hozzátartozik, hogy 8 kilométerrel a vége előtt egy civil autót kellett kikerülniük a kerékpárosoknak lejtmenetben.