Böde felépülése a tervek szerint halad, egyre közelebb Kinyik visszatérése az élvonalban

A Paksi FC rehabilitációs edzője, Vuits Viktor számolt be a klub honlapjának arról, hogy áll egyes játékosok sérülése, mikor várható a visszatérésük.

Kinyik Ákos térdsérülése minden jel szerint már a végéhez közeledik. A belső védő a keresztszalag-műtétje után immár harmadik hete végez teljes értékű edzésmunkát a csapattal, az előző hétvégén pedig már kilencven percet is játszott az NB III-as együttesben. „Ákosnál most elsősorban a mérkőzésterhelés fokozatos adagolásán van a hangsúly. Az első kilencven perc fontos állomás volt számára, a következő időszakban pedig továbbra is azt figyeljük, hogyan reagál a teste a terhelésre” – tette hozzá Vuits.

Bévárdi Zsombor két és fél hónapja esett át térdműtétjén, a klub előző helyzetjelentéséhez képest pedig egyértelműen halad a felépüléssel. „Zsombor rehabilitációja nagyon jó ütemben halad. Jelenleg a teljes mozgástartomány elérése és az abban történő megfelelő terhelés kialakítása a cél, ezt követően pedig megkezdhetjük a futások fokozatos visszaépítését.”

Böde Dániel csapatkapitány augusztus végén esett át élete első műtétjén, azóta pedig megkezdte a rehabilitációt. „Dani jelenleg a hatodik hétnél jár, és szépen haladunk a terheléssel. Már kilencvenfokos mozgástartományban teljesen fájdalommentesen tud dolgozni, most pedig az a cél, hogy ezt hétről hétre tovább növeljük. A kinti munkára azonban még várnunk kell” – folytatta a rehabilitációs edző.

A Paksra nyáron érkezett védő, Kuzma Hunor is egy időre kénytelen kihagyni a közös munkát. A combhajlítójában elszenvedett sérülés a vártnál hosszabb rehabilitációt igényel. „Hunornál egy nagyobb mértékű szakadásról van szó, ezért óvatosabban kell felépítenünk a visszatérését. Folyamatosan kontrolláljuk, monitorozzuk az állapotát. Jelenleg még gyógytornafázisban van, de ha minden a tervek szerint alakul, a jövő héttől már a futómunkát is elkezdhetjük vele.”

Szabó János és Papp Kristóf egyaránt a Kisvárda elleni találkozón sérült meg. Szabó még a mérkőzés előtti bemelegítés során szenvedett kisebb izomsérülést a combfeszítőjében, míg Pappot a hajrában kellett lecserélni combhajlító-probléma miatt. „Mindkét játékosnál kisebb fokú izomsérülésről beszélünk, így néhány hetes rehabilitációval számolunk. Folyamatosan figyeljük az állapotukat, és fokozatosan építjük vissza a terhelést. Egyelőre mindkettejüknél megfelelő ütemben halad a felépülés” – fogalmazott a szakember.

A válogatottszünet után a Paks október 10-én, szombaton 19.30-tól az MTK-t fogadja az NB I 9. fordulójában.