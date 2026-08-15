Nemzeti Sportrádió

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NB I: Újpest–MTK 1–1

Kvasina hosszabbításban szerzett góljával nyert a Nyíregyháza a Kisvárda ellen

2026.08.15. 19:25
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Fotó: Czinege Melinda
Címkék
NB I Nyíregyháza Spartacus FC labdarúgó NB I Kisvárda Master Good NB I 4. forduló
A labdarúgó NB I 4. fordulójában a Nyíregyháza 2–1-re legyőzte a Kisvárdát. Két cserejátékos találata után Marko Kvasina ráadásban szerzett fejes góljával nyerte meg a meccset a hazai csapat. A lekönyökölt Tarcsi Róbertet elvitték a mentők.

 

LABDARÚGÓ NB I
4. FORDULÓ
Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good 2–1 (1–0)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 5389 néző. Vezette: Kovács Imre
Nyíregyháza: Molnár M. – Jovanov, Katona L., Zikovic, Benczenleitner – Manner (Katona M., 67.), Kovács M., Toma – Katona B. (Antonov, 84.) – Kvasina, Tarcsi (Batoum, 33.; Medved, 67.). Megbízott edző: Vellai Áron
Kisvárda: Popovics – Osztrovka, Radmanovac, Oláh B. (Lippai, 80.), Soltész D. – Melnik, Herc (Jordanov, 88.) – Matanovics, Mbock (Szőr, 57.), Mesanovic (Nurijev, 57.) – Novothny (Balogun, 57.). Vezetőedző: Supka Attila
Gólszerző: Batoum (45.), Kvasina (90+1.), ill. Nurijev (82.)
Sárga lap: Katona L. (43.), Jordanov (69.)., Antonov (90+3.), ill. Oláh B (29.), Matanovics (44.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

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NB I Nyíregyháza Spartacus FC labdarúgó NB I Kisvárda Master Good NB I 4. forduló
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