Kvasina hosszabbításban szerzett góljával nyert a Nyíregyháza a Kisvárda ellen

LABDARÚGÓ NB I
4. FORDULÓ
Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good 2–1 (1–0)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 5389 néző. Vezette: Kovács Imre
Nyíregyháza: Molnár M. – Jovanov, Katona L., Zikovic, Benczenleitner – Manner (Katona M., 67.), Kovács M., Toma – Katona B. (Antonov, 84.) – Kvasina, Tarcsi (Batoum, 33.; Medved, 67.). Megbízott edző: Vellai Áron
Kisvárda: Popovics – Osztrovka, Radmanovac, Oláh B. (Lippai, 80.), Soltész D. – Melnik, Herc (Jordanov, 88.) – Matanovics, Mbock (Szőr, 57.), Mesanovic (Nurijev, 57.) – Novothny (Balogun, 57.). Vezetőedző: Supka Attila
Gólszerző: Batoum (45.), Kvasina (90+1.), ill. Nurijev (82.)
Sárga lap: Katona L. (43.), Jordanov (69.)., Antonov (90+3.), ill. Oláh B (29.), Matanovics (44.)
A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!
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