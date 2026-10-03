Birkózás: érmeket osztottak az U17-es szabadfogású ob-n

Az U17-es, szabadfogású birkózó országos bajnokságot, a Skultéty Sándor-emlékversenyt az abonyi Varga István Városi Sportcsarnokban rendezték. A viadalon 113 birkózó lépett szőnyegre, a legnépesebb mezőny a 80 kilogrammosok között gyűlt össze, ahol huszonhárman küzdöttek meg a bajnoki címért.

A legeredményesebb klub a Vasas lett, a második az Újpesti TE, a harmadik az ESMTK.

A 2026. évi U17-es szabadfogású bajnokok:

45 kg: Valach Noel (Dévaványa)

48 kg: Végh Elián (Dél-Zselic SE-KIMBA)

51 kg: Pécsi Szebasztián (BVSC-Zugló)

55 kg: Sumejko Kiril (Vasas SC)

60 kg: Hideg Balázs (Kiskunfélegyházi BSE-KIMBA)

65 kg: Gyárfás Marcell (UTE-KIMBA)

71 kg: Zemen Márk (UTE)

80 kg: Tugyi Zétény (Jászberényi BC)

92 kg: Simon Zsombor (KESI)

110 kg: Antaly Sándor (ESMTK-KIMBA)

+110 kg: Zomborszki Zalán (PEAC)



Csapatpontverseny:

1. Vasas SC 23 ponttal

2. Újpesti TE 14 ponttal (több bajnokkal)

3. ESMTK 14 ponttal

(Kiemelt képünk forrása: MBSZ)