Kétszer egyenlített a Paks, de a három pont a Puskás Akadémiáé lett

LABDARÚGÓ NB I

4. FORDULÓ

PUSKÁS AKADÉMIA FC–PAKSI FC 3–2 (2–1)

Felcsút, Pancho Aréna. 1407 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Szalai Dániel, Aradi József)

Puskás Akadémia: Lehoczki – Szolnoki, Harutjunjan, Golla, Ormonde-Ottewill – Dárdai P. (Soisalo, 61.), Okeke, L. Duarte, Kern (Varga Zs., 61.) – Lukács D., Németh A. (Colley, 68.). Vezetőedző: Babó Levente.

Paks: Kovácsik – Győrfi, Vas, Szabó J., Zeke, Silye (Lenzsér, a szünetben) – Pető M. (Tóth B., 84.), Papp K., Horváth K. (Gyurkits, 75.) – Haraszti (Windecker, a szünetben), Szalai J. Vezetőedző: Bognár György.

Gólszerző: Lukács D. (7. – 11-esből), Dárdai P. (41.), Colley (90.), ill. Szalai J. (30.), Windecker (59.)

Sárga lap: L. Duarte (78.), Varga Zs. (90+2.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

HÉT ÉS FÉL ÉVE, 2019. április 13-án játszott legutóbb olyan bajnokit a Puskás Akadémia a Paks ellen, amelyen nem Hornyák Zsolt ült a felcsúti együttes kispadján (a Pakson rendezett mérkőzésen nem született gól, a hazai csapatot Csertői Aurél, a vendégekét Komjáti András dirigálta) – nyáron új időszámítás kezdődött Felcsúton. A lezárult korszakról annyit azért érdemes megjegyezni, hogy Hornyák Zsolt irányításával a Puskás Akadémia a lejátszott 21 bajnokiból kilencet megnyert a Paks ellen, döntetlent csak egyszer játszott, és a legutóbbi idény billentette a paksiak felé a mérleg nyelvét, hiszen mindhárom egymás elleni összecsapásukat megnyerték (3–2, 2–1 és 1–0).

A kezdés előtt két hazai labdarúgót is köszöntöttek, Wojciech Golla az előző fordulóban, az MTK Budapest ellen játszotta a századik NB I-es meccsét, Szolnoki Roland pedig a háromszázadikat. A harmadik percben Dárdai Pál jobboldali beadása után Németh András kevéssel fejelte a bal sarok mellé a labdát, nem sokkal később pedig büntetőt harcolt ki, amit Lukács Dániel magabiztosan értékesített. A hazaiak támadója „nagyon élt”, parádés volt az a csele, amellyel a felezővonalnál becsapta Szabó Jánost, igaz a sprint után a centerezése nem sikerült. Bő negyedórát kellett várni arra, hogy a Paks először veszélyeztessen, Pető Milán lőtt 17 méterről a jobb sarok mellé, majd a játékrész közepénél ziccerig is jutott, ám Szalai József lövését Lehoczki Bendegúz óriási bravúrral védte. Az ivószünetet követően Laros Duarte 26 méterről bombázott kapura, a léc segítette ki a vendégeket, és mert nem sokkal később Szalai József pazar találattal eltüntette csapata hátrányát 2–0 helyett 1–1-et mutatott az eredményjelző. A játékrész hajrájában újra előnyhöz jutott a Puskás Akadémia: Dárdai Pál ziccerből leadott lövését Kovácsik Ádám még bravúrral hárította, a védők nem tudtak felszabadítani, Németh András erőszakosságának köszönhetően ismét Dárdai Pálhoz került a labda, aki másodjára már nem hibázott. A félidő hosszabbításában újra egyenlíthetett volna a Paks, azonban Szalai József fejese után a labda a léc tetejét érintve hagyta el a játékteret.

Lenzsér Bence és Windecker József becserélésével Bognár György átalakította csapatát, amely az 55. percben, Horváth Kevin fejesénél közel is járt az egyenlítéshez. Nyomott a Paks és nem sokkal később Windecker József a Papp Kristóf által középre fejelt labdát közvetlen közelről a hálóba stukkolta. Ezt követően Windecker beadása után Horváth Kevin futtából lőtt a jobb sarok mellé, majd kijött a szorításból a Puskás Akadémia és Lamin Colley révén akár a vezetést is megszerezhette volna, ám Győrfi Milán blokkolta lövését. Tóth Barna becserélésével kétcsatáros játékra állt át a Paks, Szalai József akár gólt is fejelhetett volna, ám hibázott és büntetett az ellenfél: Szolnoki Roland remek beindulása után kihagyhatatlan helyzetbe hozta Colley-t, aki az előző heti, MTK Budapest elleni találkozót (3–2) követően ismét győztes gólt szerzett – a Puskás Akadémia nyerte a fordulatokban gazdag mérkőzést.