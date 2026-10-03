A számok nem hazudnak: Szoboszlai világklasszis teljesítményt nyújtott Grúzia ellen

Szoboszlai Dominik 80 percet töltött a pályán Grúzia ellen. Gólt és gólpasszt ugyan nem jegyzett, statisztikailag elképesztő meccset játszott.



Csapatkapitányunk összesen 5 lövéssel próbálkozott (0.15 xG) és 8 (!) kulcspassza volt (0.58 xA), ami összességében azt jelenti, hogy 0.73 xG-nyi várható gólhelyzetet teremtett, ez pontosan a fele annak, amit a magyar válogatott Grúzia ellen összehozott.



Szoboszlai 90 százalékos pontossággal passzolt (52/58), kilenc keresztlabdájából nyolc pontos volt, miközben összesen 89-szer ért labdához. Öt csellel próbálkozott, sikeres volt az összes, tíz párharcából kilencet megnyert, ráadásul még öt labdaszerzést is összehozott.

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 2. CSOPORT

3. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1–0 (1–0)

Budapest, Puskás Aréna, 52 780 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai (Szűcs T., 80.) – Lukács D. (Jurek, 80.), Tóth A. (Vitális, 57.), Nagy Zs. (Tóth R., 69.) – Tóth M. (Bárány, 57.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

GRÚZIA: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Egoian (Kocsorasvili, a szünetben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Citaisvili (Kvernadze, 63.) – Csakvetadze (Davitasvili, 76.) – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

Gólszerző: Kerkez (35.)

Sárga lap: Kerkez (74.), Szűcs T. (82.), Vitális (85.), ill. Kiteisvili (33.), Kocsorasvili (67.)