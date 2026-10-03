Hajdú Katával európai Szuperkupa-győztes az Olympiakosz női pólócsapata

A görög Olympiakosz az FTC ellen a Bajnokok Ligája-döntőben elért sikerével júniusban kiharcolta, hogy vízbe ugorhasson története negyedik Európai Szuperkupa-címéért. Jól igazolt az együttes a nyáron, elég ha csak annyit írunk: az UVSE-től szerződtette a 20 éves magyar válogatott kiválóságot, Hajdú Katát.



Az Eurokupa bajnoka, a Catalunya érkezett Athénba, a hazai medence előnyét tehát a BL-győztes élvezhette. Eléggé összerakta a védekezését az Olympiakosz, az első két negyedben mindössze két találatot engedett ellenfelének, viszont a görög csapat sem szórta a gólokat, 4–2-t mutatott az eredményjelző a nagyszünetben. A harmadik negyedben teljesen uralta a meccset a görög csapat, 14 gólt dobott, miközben ezúttal is csak kettőt kapott, így 18–4-es sikerrel elhódította a trófeát.



NŐI VÍZILABDA EURÓPAI SZUPERKUPA, ATHÉN

Olympiakosz (görög)–Catalunya (spanyol) 18–4 (3–1, 1–1, 7–2, 7–0)

Gólszerzők: Andrews, V. Plevritu, Santa 3-3, Kureta, Miriokefalitaki 2-2, Hajdú, Ninu, Szaltamanika, Sziuti, Triha, ill. Houghton 3, Pineda Parera