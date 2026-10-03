Nemzeti Sportrádió

Hajdú Katával európai Szuperkupa-győztes az Olympiakosz női pólócsapata

K. B.K. B.
2026.10.03. 18:16
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Hajdú Kata trófeaszerzéssel mutatkozott be új csapatában a nemzetközi porondon (Fotó: Árvai Károly)
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Olympiakosz vízilabda Hajdú Kata női vízilabda európai Szuperkupa
Simán, 18–4-re nyert szombaton az Olympiakosz a Catalunya ellen Athénban, ezzel negyedik alkalommal nyerte meg a női vízilabda európai Szuperkupát.

A görög Olympiakosz az FTC ellen a Bajnokok Ligája-döntőben elért sikerével júniusban kiharcolta, hogy vízbe ugorhasson története negyedik Európai Szuperkupa-címéért. Jól igazolt az együttes a nyáron, elég ha csak annyit írunk: az UVSE-től szerződtette a 20 éves magyar válogatott kiválóságot, Hajdú Katát.

Az Eurokupa bajnoka, a Catalunya érkezett Athénba, a hazai medence előnyét tehát a BL-győztes élvezhette. Eléggé összerakta a védekezését az Olympiakosz, az első két negyedben mindössze két találatot engedett ellenfelének, viszont a görög csapat sem szórta a gólokat, 4–2-t mutatott az eredményjelző a nagyszünetben. A harmadik negyedben teljesen uralta a meccset a görög csapat, 14 gólt dobott, miközben ezúttal is csak kettőt kapott, így 18–4-es sikerrel elhódította a trófeát. 

NŐI VÍZILABDA EURÓPAI SZUPERKUPA, ATHÉN
Olympiakosz (görög)–Catalunya (spanyol) 18–4 (3–1, 1–1, 7–2, 7–0)
Gólszerzők: Andrews, V. Plevritu, Santa 3-3, Kureta, Miriokefalitaki 2-2, Hajdú, Ninu, Szaltamanika, Sziuti, Triha, ill. Houghton 3, Pineda Parera

 

Olympiakosz vízilabda Hajdú Kata női vízilabda európai Szuperkupa
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