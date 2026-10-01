A Nyíregyháza kapusa megkérdőjelezte: neki való egyáltalán a futball?



MÁR MÁSFÉL HÉT is eltelt a sérülése után, közben a diagnózist is megkapta Tóth Balázs, a Nyíregyháza Spartacus kapusa, akit a Ferencváros elleni bajnokin (1–1) a vendégek egyenlítő gólja közben érte utol a baj, a jobb térde kissé maga alá gyűrődött, s mint kiderült, részlegesen elszakadt a belső oldalszalagja.

„A tervek szerint jövő hét péntekig kell hordanom a térdrögzítőt, s miután leveszik, elkezdhetem a rehabilitációs munkát, először a konditeremben, utána a pályán is – mondta lapunknak Tóth Balázs, a Szpari 22 éves kapusa, aki szerencsére a műtétet megúszta. – Jelenleg kis túlzással csak fekszem, de azért kisebb sétát engedélyeznek, míg gyógyul a térdem, nem lehet túlterhelni. Alig várom, hogy újra dolgozhassak. Hogy letaglózott-e a szalagsérülés híre? Érdekes, de amikor tavaly nyáron a Karcag elleni felkészülési mérkőzésen a bal lábamban elszakadt az elülső keresztszalag, nem hittem, hogy akkora a baj, az a diagnózis sokkal rosszabbul érintett, mint a mostani. Bár amikor próbáltam utána védeni, roppanást hallottam a jobb térdemben, sőt szúró fájdalom is belenyilallt, így azonnal beugrott, hogy megint hónapokat kell kihagynom. Amikor kiderült, hogy nincs akkora probléma, mint jó egy éve, abban a pillanatban – még ha furcsa is ilyet mondani –, kicsit örültem is. Majzik Ernő ortopédspecialista azt mondta, hogy körülbelül nyolc hetet kell kihagynom, bízom benne, hogy talán még ebben az évben is védhetek – de nem szabad elsietnem semmit, türelmesnek kell lennem.”

A nyíregyházi kapus térde a teste alá bicsaklott… (FOTÓ: CZINEGE MELINDA)

A fiatal futballista rövid időn belül kétszer is súlyosan megsérült – kérdés, ezt hogyan dolgozza fel.

„Az első napokban mentálisan elég mélyen voltam, mert átfutott az agyamon, hogy megint vissza kell építenem magam. De azt is tudatosítottam magamban, hogy nem szabad depresszióba esnem, mert azzal csak rontok a helyzetemen, bizakodva kell a jövőbe néznem. De az is biztos, hogy gyakorlatilag egy éven belül két ilyen sérülést elszenvedni pocsék érzés. Szomorúságomban feltettem magamnak a kérdést: nekem való egyáltalán a futball? Miért velem történik mindez? Hiszen mindent megteszek annak érdekében, hogy sikeres lehessek, sokat dolgozom, odafigyelek minden apróságra, de a jelek szerint valamiért mégis ez történik, ráadásul kétszer is. Azonban ezeket a negatív gondolatokat elhessegettem magamtól, és a párom, a családom is mellettem áll, és tartja bennem a lelket. Hiszem, hogy ezzel jó néhány évre vagy szerencsés esetben az egész profi karrieremre letudtam a nagyobb sérüléseket.”

Bódog Tamás vezetőedző jelenleg két kapusra, Dala Martinra és Molnár Mátyásra számíthat, egyelőre nem tudni, ki áll a kapuban a következő, jövő vasárnapi, ZTE FC elleni bajnokin.

„Már mind a hárman kaptunk esélyt a bizonyításra, meglátjuk, a szakmai stáb miként dönt. Mindketten biztattak, hogy várnak vissza, kitűnő viszonyt ápolunk egymással. Azért is fájó ez a sérülés, mert a Majos elleni kupameccsen és a Fradi ellen is nekem szavaztak bizalmat, de ezzel már nem tudtam élni. A visszatérésem után nem lehet más célom, mint hogy minél hamarabb visszaszerezzem a helyem a kapuban.”

Azonban Tóth Balázsnak és a családjának öröm is jutott az elmúlt napokban: testvére, Milán, a Vasas FC szélsője bemutatkozhatott a válogatottban (Ukrajna ellen 0–1), sőt Észak-Írországban (0–0) is lehetőséget kapott a Nemzetek Ligájában, úgyszintén csereként.

„Elképesztő, milyen az élet: édesapám épp itt volt mellettem, amikor kiderült a pontos diagnózis, s szinte abban a pillanatban hívta fel Milán azzal, hogy most értesítették, meghívót kapott a válogatottba… Testvérként tiszta szívemből örültem neki, megérdemli a lehetőséget.”

9. FORDULÓ

Október 10., szombat

14.45: Vasas FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

17.00: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

19.30: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Október 11., vasárnap

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

16.45: Kispest-Honvéd FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)