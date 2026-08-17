Büntetőt hibázott, de Corbu góljával győzött FTC a ZTE otthonában

A labdarúgó NB I 4. fordulójában Corbu Máriusz fejes góljával a Ferencváros 1–0-ra legyőzte a ZTE-t Zalaegerszegen.
NB I
4. FORDULÓ
Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 0–1
Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezette: Csonka Bence
ZTE: Gundel-Takács – Csonka, Penalba, D. Silva, Calderón – Kiss B. (Babos, 67.), Amato (Vera, 67.), Szendrei, Garai (Marques, a szünetben) – Krevszun (Tchicamboud, 73.), Maxsuell (Richards, 84.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya
FTC: Dibusz – Osváth, Gómez, Zohoré, Cadu – Nagy Á. (Rommens, 90+1.), Kanikovszki (O'Dowda, 63.), Corbu – Zachariassen, Joseph. (Kodro, 90+3.), Varga Z. (Yusuf, 63.) Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Curbu (38.)
Sárga lap: Richards (87.), Penalba (90+4.), ill. Corbu (18.), O'Dowda (87.)
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