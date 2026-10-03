Sokan meglepődtek Szoboszlai lecserélésén, pedig nem éppen először fordult elő

Külön cikkben foglalkoztunk vele, statisztikailag milyen fantasztikus meccset zárt Szoboszlai Dominik Grúzia ellen, s tette mindezt úgy, hogy „mindösszesen” 80 percet töltött a pályán. A mérkőzés lefújása óta többen fejtegették, nem szokványos élmény, hogy csapatkapitányunk nem játssza végig a meccset. Nos, annyira azért nem is ritka: megnéztük, hányszor fordult elő.

Szoboszlai már 68-szoros magyar válogatott, s az elmúlt években messze nemzeti csapatunk legfontosabb játékosa. Az elmúlt négy évben (2023, 2024, 2025, 2026) negyven válogatott meccs alatt csupán négyszer fejezte be a meccset a lefújás előtt a mostani előtt:

2026. 3. 28., Magyarország–Szlovénia 1–0, 87. perc

2025. 6. 06., Magyarország–Svédország 0–2, 79. perc

2024. 6. 08., Magyarország–Izrael 3–0, 57. perc

2023. 3. 23., Magyarország–Észtország 1–0, 76. perc

Ezt megelőzően azért nem volt szokatlan Szoboszlai lecserélése, a felsorolásból eddig kimaradt 28 meccsből 27-szer kezdett (a szlovákok elleni debütálásakor csereként állt be), 13-szor végig a pályán volt, 14-szer lecserélték.

Marco Rossi elmondta egyébiránt a lecserélés okát a sajtótájékoztatón: „Begörcsölt és nagyon elfáradt a végére. Óriási sprinteket teljesített, nem is tudom, mekkora sebességre volt képes, de nagyon gyors volt – mondta el a kapitány. – Úgy döntöttünk, hogy az egyik első alkalommal hatosként játszatjuk. Dominik egyébként gyakorlatilag minden támadó jellegű középpályás poszton kiváló játékra képes. Sőt, még jobbhátvédként is, bár ahhoz nekünk nem lesz közünk.”

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 2. CSOPORT

3. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1–0 (1–0)

Budapest, Puskás Aréna, 52 780 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai (Szűcs T., 80.) – Lukács D. (Jurek, 80.), Tóth A. (Vitális, 57.), Nagy Zs. (Tóth R., 69.) – Tóth M. (Bárány, 57.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

GRÚZIA: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Egoian (Kocsorasvili, a szünetben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Citaisvili (Kvernadze, 63.) – Csakvetadze (Davitasvili, 76.) – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

Gólszerző: Kerkez (35.)

Sárga lap: Kerkez (74.), Szűcs T. (82.), Vitális (85.), ill. Kiteisvili (33.), Kocsorasvili (67.)