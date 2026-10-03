Sokan meglepődtek Szoboszlai lecserélésén, pedig nem éppen először fordult elő
Külön cikkben foglalkoztunk vele, statisztikailag milyen fantasztikus meccset zárt Szoboszlai Dominik Grúzia ellen, s tette mindezt úgy, hogy „mindösszesen” 80 percet töltött a pályán. A mérkőzés lefújása óta többen fejtegették, nem szokványos élmény, hogy csapatkapitányunk nem játssza végig a meccset. Nos, annyira azért nem is ritka: megnéztük, hányszor fordult elő.
Szoboszlai már 68-szoros magyar válogatott, s az elmúlt években messze nemzeti csapatunk legfontosabb játékosa. Az elmúlt négy évben (2023, 2024, 2025, 2026) negyven válogatott meccs alatt csupán négyszer fejezte be a meccset a lefújás előtt a mostani előtt:
2026. 3. 28., Magyarország–Szlovénia 1–0, 87. perc
2025. 6. 06., Magyarország–Svédország 0–2, 79. perc
2024. 6. 08., Magyarország–Izrael 3–0, 57. perc
2023. 3. 23., Magyarország–Észtország 1–0, 76. perc
Ezt megelőzően azért nem volt szokatlan Szoboszlai lecserélése, a felsorolásból eddig kimaradt 28 meccsből 27-szer kezdett (a szlovákok elleni debütálásakor csereként állt be), 13-szor végig a pályán volt, 14-szer lecserélték.
Marco Rossi elmondta egyébiránt a lecserélés okát a sajtótájékoztatón: „Begörcsölt és nagyon elfáradt a végére. Óriási sprinteket teljesített, nem is tudom, mekkora sebességre volt képes, de nagyon gyors volt – mondta el a kapitány. – Úgy döntöttünk, hogy az egyik első alkalommal hatosként játszatjuk. Dominik egyébként gyakorlatilag minden támadó jellegű középpályás poszton kiváló játékra képes. Sőt, még jobbhátvédként is, bár ahhoz nekünk nem lesz közünk.”
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1–0 (1–0)
Budapest, Puskás Aréna, 52 780 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai (Szűcs T., 80.) – Lukács D. (Jurek, 80.), Tóth A. (Vitális, 57.), Nagy Zs. (Tóth R., 69.) – Tóth M. (Bárány, 57.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
GRÚZIA: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Egoian (Kocsorasvili, a szünetben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Citaisvili (Kvernadze, 63.) – Csakvetadze (Davitasvili, 76.) – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
Gólszerző: Kerkez (35.)
Sárga lap: Kerkez (74.), Szűcs T. (82.), Vitális (85.), ill. Kiteisvili (33.), Kocsorasvili (67.)
Ez már valami! Négy év után újra hazai győzelem az NL-ben, Kerkez góljával nyertünk a grúzok ellen
A csoport másik mérkőzésén
Ukrajna–Észak-Írország 0–3
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE A GRÚZOK ELLEN
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)
A GRÚZ VÁLOGATOTT KERETE A MIEINK ELLEN
Kapusok: Giorgi Mamardasvili (Liverpool – Anglia), Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Davit Kereszelidze (Dila Gori)
Védők: Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Lasa Dvali (CSZKA 1948 – Oroszország), Szaba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Szaba Szazonov (Getafe – Spanyolország), Dzsemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Otar Kakabadze (Cracovia – Lengyelország)
Középpályások: Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Szaba Lobzsanidze (Real Salt Lake – Egyeslt Államok), Otar Kiteisvili (Sturm Graz – Ausztria), Giorgi Kocsorasvili (Sevilla – Spanyolország), Gizo Mamageisvili (Sturm Graz – Ausztria), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaisi), Irakli Egoian (Excelsior – Hollandia)
Támadók: Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Hvicsa Kvarachelia (Paris Saint-Germain – Franciaország), Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (1. FC Heidenheim – Németország)
Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze