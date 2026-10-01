A DAC legyőzte a Puskás Akadémiát felkészülési mérkőzésen

A háromszáz néző a Mol Akadémián nagyon jó meccset látott. Aktívabban a vendégek kezdtek, azonban a másik oldalon előbb Matej Trusa kihagyta a lehetőséget, majd a 19. percben Simen Jukleröd keresztlövése után vezetést szerzett a DAC. Még az első félidőben közel állt az egyenlítéshez a Puskás Akadémia, Dárdai Pál lövése azonban a kapufáról kifelé pattant.

A szünet után mindkét oldalon kimaradt egy-egy helyzet, majd a 62. percben Kern Martin távoli lövéssel egyenlített. Továbbra is élvezetes maradt a találkozó, a mérkőzés hajrájában azonban inkább a hazaiak birtokolták többet a labdát. A 76. percben Prince Owusut szabálytalanul állította meg a vendégvédelem, a megítélt büntetőt pedig Ammar Ramadan magabiztosan értékesítette.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

DAC (szlovákiai)–Puskás Akadémia FC 2–1 (1–0)

Dunaszerdahely, Mol Akadémia, 300 néző

DAC: Ivacic (Filipe, a szünetben) – B. Csóka, Kacsaraba (J. Majer, a szünetben), Nemanic (Blazek, a szünetben), Jukleröd (Pacheco, 81.) – Kabics (P. Owusu, 63.), Trontelj, Diongue (Tóth D., 81.), Sylla (Ramadan, 63.) – Trusa (Safranko, 63.), A. Gruber (Ziga, 81.). Vezetőedző: Robert Klauss

PAFC: Markek – Farkas B. (Somfalvi, 82.), Pál B., Golla (Orján, a szünetben), Ormonde-Ottewill (Szerbin, 77.) – Soisalo (Koszi, 63.), Nissilä, Kern, Dárdai P. (Mondovics, a szünetben) – Vékony (Krupa, a szünetben), Németh A. Vezetőedző: Babó Levente

Gólszerző: Jukleröd (19.), Ramadan (76. – 11-esből), ill. Kern (62.)