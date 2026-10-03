Nemzeti Sportrádió

Női tenisz: a 118. helyezett búcsúztatta a világelső Ribakinát Pekingben

2026.10.03. 18:53
Ezt a sikert Alina Csarajeva sem látta jönni (Fotó: Getty Images)
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Alina Csarajeva WTA Peking Jelena Ribakina
A világelső Jelena Ribakina nagy meglepetésre már az első mérkőzésén búcsúzott a pekingi kemény pályás tenisztorna női versenyében.

A kazahok háromszoros Grand Slam-bajnoka a világranglistán 118. örmény Alina Csarajevától kapott ki a második fordulóban 3:6, 6:4, 6:3-ra, 2 óra 11 perc alatt. A 27 éves Ribakina az első meccsét vívta azóta, hogy egy hónappal ezelőtt legyőzte a fehérorosz Arina Szabalenkát a US Open döntőjében, majd másnap a WTA-rangsor élére ugrott.

A 24 éves, júliusig orosz színekben versenyző Csarajeva beírta magát a sportág történelmébe, ugyanis a női világranglista 1975-ös bevezetése óta ő lett a legalacsonyabban rangsorolt játékos, aki szetthátrányból legyőzte az aktuális világelsőt.

 

Alina Csarajeva WTA Peking Jelena Ribakina
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