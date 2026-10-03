Német szuperkupagyőzelemmel kezdett Hollósy László röplabdacsapata

A 49 éves szakember tanítványai szombaton a Dresdner együttese felett diadalmaskodtak három játszmában.



A Suhl az előző idényben a Bundesligát története során először nyerte meg, míg a kupasorozatban 2008 után másodszor ért fel a csúcsra.



Hollósy korábban a BSE-vel magyar bajnokságot és Magyar Kupát is nyert, míg Nyíregyházán az utóbbi sorozatban diadalmaskodott.