Nemzeti Sportrádió

Német szuperkupagyőzelemmel kezdett Hollósy László röplabdacsapata

2026.10.03. 19:15
Fotó: Getty Images
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Suhl Hollósy László női röplabda
Szuperkupa-győzelemmel kezdte a szezont a Hollósy László által irányított német bajnok és kupagyőztes Suhl női röplabdacsapata.

A 49 éves szakember tanítványai szombaton a Dresdner együttese felett diadalmaskodtak három játszmában.

A Suhl az előző idényben a Bundesligát története során először nyerte meg, míg a kupasorozatban 2008 után másodszor ért fel a csúcsra.

Hollósy korábban a BSE-vel magyar bajnokságot és Magyar Kupát is nyert, míg Nyíregyházán az utóbbi sorozatban diadalmaskodott.

 

Suhl Hollósy László női röplabda
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