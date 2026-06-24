Nyolc NB I-es csapat készül külföldi edzőtáborban – íme, a nyári felkészülési program klubonként

A DEBRECENI VSC FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Felkészülés kezdete: június 17.

Edzőtábor: Ausztria, június 28.–július 10.

A klub még nem tette közzé a végleges nyári programját, a szakmai stáb három meccset tervez az edzőtábor ideje alatt, az egyik ellenfél a tervek szerint az Austria Wien lesz.



AZ ETO NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 9.

Edzőtábor: Ausztria (Bad Radkersburg), június 18–25.

Felkészülési mérkőzések:

Június 19. (péntek): ETO FC–Grazer AK 2–2 (Umathum, Madoulin)

Június 24. (szerda), 17.30: ETO FC–Vojvodina (szerb)

Duna-kupa (Dunaszerdahely) – 2x30 perces mérkőzések:

Június 27. (szombat), 16.00: ETO–Csíkszereda

Június 28. (vasárnap): ETO–DAC/Topolya



A FERENCVÁROS NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 9.

Edzőtábor: Ausztria, június 23.–július 2.

Felkészülési mérkőzések:

Június 20. (szombat): Ferencváros–Tiszakécske 6–1 (Varga Z. 2, Yusuf, Csirkovics, Corbu, Kanikovszki)

Ausztria

Június 28. (vasárnap), 16.30: Ferencváros–Sabah FK (azeri)

Július 1. (szerda), 17.30: Ferencváros–Qarabag FK (azeri)



A KISPEST-HONVÉD FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 15.

Edzőtábor: –

Június 27. (szombat), 17.00: Kispest-Honvéd–Kisvárda

Július 3. (péntek), 15.30: Sturm Graz II (osztrák, II.)–Kispest-Honvéd

Július 4. (szombat), 17.30: NK Nafta (Lendva, szlovéniai)–Kispest-Honvéd

Július 8. (szerda), 11.00: Kispest-Honvéd–Soroksár (NB II)

Július 11. (szombat), 17.00: Monor SE (NB II)–Kispest-Honvéd

Július 18. (szombat), 19.00: NK Osijek (Eszék, horvát)–Kispest-Honvéd

A KISVÁRDA MASTER GOOD NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 15.

Edzőtábor: –

Felkészülési mérkőzések:

Június 27. (szombat): Kispest-Honvéd–Kisvárda

Július 4. (szombat): Kisvárda–Tatran Presov (Eperjes, szlovák)

Július 8. (szerda): Vasas–Kisvárda

Július 11. (szombat): Kisvárda–Kazincbarcika (NB II)

Július 15. (szerda): Kisvárda–Bukovina Csernovci (ukrán)

Július 18. (szombat): Kisvárda–MFK Zemplín Michalovce (Nagymihály, szlovák)



AZ MTK BUDAPEST NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 15.

Edzőtábor: Szlovénia, július 6–11.

Felkészülési mérkőzések:

Június 26. (péntek), 17.00: MTK Budapest–Kazincbarcika (NB II)

Július 1. (szerda), 10.00: MTK Budapest–Vasas

Július 4. (szombat), 10.00: MTK Budapest–KTE (NB II)

Szlovénia

Július 8. (szerda): Celje (szlovén)–MTK Budapest

Július 11. (szombat): MTK Budapest–Cserkaszi LNZ (ukrán)

Július 11. (szombat): Koper (szlovén)–MTK Budapest

Itthon

Július 18. (szombat), 15.30: MTK Budapest–Kozármisleny (NB II)

Július 18. (szombat), 18.00: MTK Budapest–Komáromi FC (szlovákiai)



A NYÍREGYHÁZA SPARTACUS NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 19.

Edzőtábor: Ausztria (Bad Loipersdorf), június 24.–július 3.

Felkészülési mérkőzések:

Ausztria

Június 27. (szombat): Wolfsberger AC (osztrák)–Nyíregyháza

Június 30. (kedd): Nyíregyháza–FC Zbrojovka Brno (cseh)

Július 3. (péntek): Nyíregyháza–Universitatea Cluj (Kolozsvár, román)

Július 8. (szerda): Nyíregyháza–Cigánd (NB III)

Július 11. (szombat): Mezőkövesd (NB II)–Nyíregyháza Spartacus

Július 18. (szombat): Nyíregyháza Spartacus–Bukovina Csernovci (ukrán)



A PAKSI FC FELKÉSZÜLÉSI NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 15.

Edzőtábor: Ausztria, július 12.–július 19.

Felkészülési mérkőzések:

Június 20. (szombat): Kelen SC–Paksi FC 1–10 (Szendrei Á. 3, Szalai J. 2, Pesti 2, Debreceni, Galambos, Horváth K.)

Június 24. (szerda), 15.00: Paksi FC–Szentlőrinc (NB II)

Június 27. (szombat), 11.00:Paksi FC–Komáromi FC (szlovákiai)

Július 2. (csütörtök), 14.00, Telki: Dundee FC (skót)–Paksi FC

Július 4. (szombat), 17.00: NK Osijek (Eszék, horvát)–Paksi FC

Július 8. (szerda), 17.00: Maccabi Haifa (izraeli)–Paksi FC

Július 11. (szombat), 11.00: Paksi FC–HR-Rent Kozármisleny (NB II)

Ausztria

Július 14. (kedd), 17.30: Grazer AK (osztrák)–Paksi FC

Július 16. (csütörtök), 17.30: NK Slaven Belupo (Kapronca, horvát)–Paksi FC

Július 18. (szombat): Az ellenfél még nem ismert.



A PUSKÁS AKADÉMIA FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 22.

Edzőtábor: Ausztria, július 8–július 17.

Felkészülési mérkőzések:

Július 4. (szombat): Puskás Akadémia–Slovan Bratislava (szlovák)

Ausztria

Július 11. (szombat): Puskás Akadémia–FC Blau-Weiss Linz (osztrák II.)

Július 14. (kedd): Puskás Akadémia–FC Slovan Liberec (cseh)

Július 16. (csütörtök): Puskás Akadémia–Basaksehir (török)



AZ ÚJPEST FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 15.

Edzőtábor: Ausztria (Bad Loipersdorf), június 24.–július 5.

Felkészülési mérkőzések:

Június 20. (szombat): Ceglédi VSE–Újpest 0–4 (Maier, Ndiaye, Mladenovics, Ljujics)

Ausztria

Június 27. (szombat): Újpest–Universitatea Cluj (Kolozsvár, román)

Július 4. (szombat): Újpest–Hartberg (osztrák)

Itthon

Július 11. (szombat): DVTK–Újpest

Július 18. (szombat): Újpest–FK Radnik Bijeljina (boszniai)

A VASAS FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 16.

Edzőtábor: –

Felkészülési mérkőzések:

július 1. (szerda): MTK Budapest–Vasas

július 4. (szombat): Vasas–Komáromi FC (szlovákiai)

július 8. (szerda): Vasas–Kisvárda

július 11. (szombat): Vasas–Kecskeméti TE (NB II)

július 18. (szombat): Vasas FC–Videoton FC Fehérvár (NB II)

július 18. (szombat): Vasas FC–Soroksár SC (NB II)



A ZTE FC ZALAEGERSZEG NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 22.

Edzőtábor: Szlovénia (Catez), július 9–július 18.

Felkészülési mérkőzések:

Július 1. (szerda): Ajka (NB II)–ZTE

Július 4. (szombat) : NK Slaven Belupo (Kapronca, horvát)–ZTE

Szlovénia

Július 11. (szombat): ZTE–FC Slovácko (cseh)

Július 17. (péntek): ZTE–Epicentr (ukrán)

Július 18. (szombat): ZTE–Konyaspor (török)