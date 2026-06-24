Nyolc NB I-es csapat készül külföldi edzőtáborban – íme, a nyári felkészülési program klubonként

A DEBRECENI VSC FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Felkészülés kezdete: június 17.
Edzőtábor: Ausztria, június 28.–július 10.
A klub még nem tette közzé a végleges nyári programját, a szakmai stáb három meccset tervez az edzőtábor ideje alatt, az egyik ellenfél a tervek szerint az Austria Wien lesz.
AZ ETO NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 9.
Edzőtábor: Ausztria (Bad Radkersburg), június 18–25.
Felkészülési mérkőzések:
Június 19. (péntek): ETO FC–Grazer AK 2–2 (Umathum, Madoulin)
Június 24. (szerda), 17.30: ETO FC–Vojvodina (szerb)
Duna-kupa (Dunaszerdahely) – 2x30 perces mérkőzések:
Június 27. (szombat), 16.00: ETO–Csíkszereda
Június 28. (vasárnap): ETO–DAC/Topolya
A FERENCVÁROS NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 9.
Edzőtábor: Ausztria, június 23.–július 2.
Felkészülési mérkőzések:
Június 20. (szombat): Ferencváros–Tiszakécske 6–1 (Varga Z. 2, Yusuf, Csirkovics, Corbu, Kanikovszki)
Ausztria
Június 28. (vasárnap), 16.30: Ferencváros–Sabah FK (azeri)
Július 1. (szerda), 17.30: Ferencváros–Qarabag FK (azeri)
A KISPEST-HONVÉD FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 15.
Edzőtábor: –
Június 27. (szombat), 17.00: Kispest-Honvéd–Kisvárda
Július 3. (péntek), 15.30: Sturm Graz II (osztrák, II.)–Kispest-Honvéd
Július 4. (szombat), 17.30: NK Nafta (Lendva, szlovéniai)–Kispest-Honvéd
Július 8. (szerda), 11.00: Kispest-Honvéd–Soroksár (NB II)
Július 11. (szombat), 17.00: Monor SE (NB II)–Kispest-Honvéd
Július 18. (szombat), 19.00: NK Osijek (Eszék, horvát)–Kispest-Honvéd
A KISVÁRDA MASTER GOOD NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 15.
Edzőtábor: –
Felkészülési mérkőzések:
Június 27. (szombat): Kispest-Honvéd–Kisvárda
Július 4. (szombat): Kisvárda–Tatran Presov (Eperjes, szlovák)
Július 8. (szerda): Vasas–Kisvárda
Július 11. (szombat): Kisvárda–Kazincbarcika (NB II)
Július 15. (szerda): Kisvárda–Bukovina Csernovci (ukrán)
Július 18. (szombat): Kisvárda–MFK Zemplín Michalovce (Nagymihály, szlovák)
AZ MTK BUDAPEST NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 15.
Edzőtábor: Szlovénia, július 6–11.
Felkészülési mérkőzések:
Június 26. (péntek), 17.00: MTK Budapest–Kazincbarcika (NB II)
Július 1. (szerda), 10.00: MTK Budapest–Vasas
Július 4. (szombat), 10.00: MTK Budapest–KTE (NB II)
Szlovénia
Július 8. (szerda): Celje (szlovén)–MTK Budapest
Július 11. (szombat): MTK Budapest–Cserkaszi LNZ (ukrán)
Július 11. (szombat): Koper (szlovén)–MTK Budapest
Itthon
Július 18. (szombat), 15.30: MTK Budapest–Kozármisleny (NB II)
Július 18. (szombat), 18.00: MTK Budapest–Komáromi FC (szlovákiai)
A NYÍREGYHÁZA SPARTACUS NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 19.
Edzőtábor: Ausztria (Bad Loipersdorf), június 24.–július 3.
Felkészülési mérkőzések:
Ausztria
Június 27. (szombat): Wolfsberger AC (osztrák)–Nyíregyháza
Június 30. (kedd): Nyíregyháza–FC Zbrojovka Brno (cseh)
Július 3. (péntek): Nyíregyháza–Universitatea Cluj (Kolozsvár, román)
Július 8. (szerda): Nyíregyháza–Cigánd (NB III)
Július 11. (szombat): Mezőkövesd (NB II)–Nyíregyháza Spartacus
Július 18. (szombat): Nyíregyháza Spartacus–Bukovina Csernovci (ukrán)
A PAKSI FC FELKÉSZÜLÉSI NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 15.
Edzőtábor: Ausztria, július 12.–július 19.
Felkészülési mérkőzések:
Június 20. (szombat): Kelen SC–Paksi FC 1–10 (Szendrei Á. 3, Szalai J. 2, Pesti 2, Debreceni, Galambos, Horváth K.)
Június 24. (szerda), 15.00: Paksi FC–Szentlőrinc (NB II)
Június 27. (szombat), 11.00:Paksi FC–Komáromi FC (szlovákiai)
Július 2. (csütörtök), 14.00, Telki: Dundee FC (skót)–Paksi FC
Július 4. (szombat), 17.00: NK Osijek (Eszék, horvát)–Paksi FC
Július 8. (szerda), 17.00: Maccabi Haifa (izraeli)–Paksi FC
Július 11. (szombat), 11.00: Paksi FC–HR-Rent Kozármisleny (NB II)
Ausztria
Július 14. (kedd), 17.30: Grazer AK (osztrák)–Paksi FC
Július 16. (csütörtök), 17.30: NK Slaven Belupo (Kapronca, horvát)–Paksi FC
Július 18. (szombat): Az ellenfél még nem ismert.
A PUSKÁS AKADÉMIA FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 22.
Edzőtábor: Ausztria, július 8–július 17.
Felkészülési mérkőzések:
Július 4. (szombat): Puskás Akadémia–Slovan Bratislava (szlovák)
Ausztria
Július 11. (szombat): Puskás Akadémia–FC Blau-Weiss Linz (osztrák II.)
Július 14. (kedd): Puskás Akadémia–FC Slovan Liberec (cseh)
Július 16. (csütörtök): Puskás Akadémia–Basaksehir (török)
AZ ÚJPEST FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 15.
Edzőtábor: Ausztria (Bad Loipersdorf), június 24.–július 5.
Felkészülési mérkőzések:
Június 20. (szombat): Ceglédi VSE–Újpest 0–4 (Maier, Ndiaye, Mladenovics, Ljujics)
Ausztria
Június 27. (szombat): Újpest–Universitatea Cluj (Kolozsvár, román)
Július 4. (szombat): Újpest–Hartberg (osztrák)
Itthon
Július 11. (szombat): DVTK–Újpest
Július 18. (szombat): Újpest–FK Radnik Bijeljina (boszniai)
A VASAS FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 16.
Edzőtábor: –
Felkészülési mérkőzések:
július 1. (szerda): MTK Budapest–Vasas
július 4. (szombat): Vasas–Komáromi FC (szlovákiai)
július 8. (szerda): Vasas–Kisvárda
július 11. (szombat): Vasas–Kecskeméti TE (NB II)
július 18. (szombat): Vasas FC–Videoton FC Fehérvár (NB II)
július 18. (szombat): Vasas FC–Soroksár SC (NB II)
A ZTE FC ZALAEGERSZEG NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 22.
Edzőtábor: Szlovénia (Catez), július 9–július 18.
Felkészülési mérkőzések:
Július 1. (szerda): Ajka (NB II)–ZTE
Július 4. (szombat) : NK Slaven Belupo (Kapronca, horvát)–ZTE
Szlovénia
Július 11. (szombat): ZTE–FC Slovácko (cseh)
Július 17. (péntek): ZTE–Epicentr (ukrán)
Július 18. (szombat): ZTE–Konyaspor (török)