Nemzeti Sportrádió

Az ETO Petrással és Megyerivel is szerződést hosszabbított

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.23. 18:51
null
Megyeri Balázs és Samuel Petrás is marad Győrben (Fotó: eto.hu)
Címkék
Samuel Petrás NB I ETO ETO FC labdarúgó NB I Megyeri Balázs
Samuel Petrás és Megyeri Balázs is egy-egy évvel meghosszabbította – a 2026. június 30-ig szóló – szerződését a bajnok ETO FC-vel.

Mindkét kapus az ETO-nál tölti a 2026–2027-es idényt – jelentette be kedden a győri klub.

Samuel Petrás 2024-ben csatlakozott az ETO FC-hez a DAC-tól. A szerződtetése után három mérkőzésen védett, majd november elejéig (addig Gyurákovics Erik őrizte a kaput) kikerült a kezdőcsapatból. Onnantól kezdve viszont gyakorlatilag kirobbanthatatlan volt a kapuból, és az idény végéig összesen 23 bajnokin állt a gólvonal előtt. A 2025–2026-os évadban szintén 23 meccs jutott neki, és nagy szerepe volt abban, hogy a klub megszerezte ötödik bajnoki címét – tíz kapott gól nélküli mérkőzést hozott az NB I legutóbbi kiírásában.

Megyeri Balázs tavaly nyáron érkezett Győrbe. Sérülés miatt az idény elején nem állhatott a szakmai stáb rendelkezésére, majd a visszatérése után, decemberben a Kazincbarcika elleni mérkőzésen kapta meg a lehetőséget először a kezdőben. Az elkövetkezendő kilenc mérkőzésen folyamatosan az ő nevével kezdődött az összeállítás, így összesen 10 bajnokin három kapott gól nélküli meccset produkált.

 

Samuel Petrás NB I ETO ETO FC labdarúgó NB I Megyeri Balázs
Legfrissebb hírek

Kiderült, pontosan mikor lépnek pályára a magyar kupacsapatok

Bajnokok Ligája
25 perce

Az FTC 30 fős kerettel utazott el az ausztriai edzőtáborba

Labdarúgó NB I
3 órája

Kubatov Gábor: Ha a Fradinak ez lenne az érdeke, hátrébb tudnék lépni

Labdarúgó NB I
5 órája

A ZTE bejelentette a Ferencvárostól érkező csatár szerződtetését

Labdarúgó NB I
6 órája

Újpest: Markgráf Ákos orvosi vizsgálaton vett részt – NS-infó

Labdarúgó NB I
7 órája

NB I 2026–2027, PROGRAM, EREDMÉNYEK

Labdarúgó NB I
8 órája

Az ETO FC üzent a vb NB I-es gólszerzőjének

Foci vb 2026
11 órája

Benbuali a negyedik győri, aki vb-meccsen játszott és a második gólszerző

Foci vb 2026
12 órája
Ezek is érdekelhetik