Az ETO Petrással és Megyerivel is szerződést hosszabbított

Mindkét kapus az ETO-nál tölti a 2026–2027-es idényt – jelentette be kedden a győri klub.

Samuel Petrás 2024-ben csatlakozott az ETO FC-hez a DAC-tól. A szerződtetése után három mérkőzésen védett, majd november elejéig (addig Gyurákovics Erik őrizte a kaput) kikerült a kezdőcsapatból. Onnantól kezdve viszont gyakorlatilag kirobbanthatatlan volt a kapuból, és az idény végéig összesen 23 bajnokin állt a gólvonal előtt. A 2025–2026-os évadban szintén 23 meccs jutott neki, és nagy szerepe volt abban, hogy a klub megszerezte ötödik bajnoki címét – tíz kapott gól nélküli mérkőzést hozott az NB I legutóbbi kiírásában.

Megyeri Balázs tavaly nyáron érkezett Győrbe. Sérülés miatt az idény elején nem állhatott a szakmai stáb rendelkezésére, majd a visszatérése után, decemberben a Kazincbarcika elleni mérkőzésen kapta meg a lehetőséget először a kezdőben. Az elkövetkezendő kilenc mérkőzésen folyamatosan az ő nevével kezdődött az összeállítás, így összesen 10 bajnokin három kapott gól nélküli meccset produkált.