Eastbourne-i tenisztorna: Udvardy kikapott Ostapenkótól a nyolcaddöntőben

Udvardy Panna három szettben kikapott a harmadik helyen kiemelt lett Jelena Ostapenkótól, így a nyolcaddöntőben búcsúzott az Eastbourne-ben zajló, 283 ezer dollár (87 millió forint) összdíjazású füves pályás női tenisztornán.
A világranglistán 71., 27 éves Udvardy jól kezdte a szerdai mérkőzést, az első játszma végén elvette a WTA rangsorában 35. rivális adogatását, s ez elég volt neki ahhoz, hogy 37 perc alatt előnybe kerüljön. A folytatásban aztán a 2017-ben Roland Garros-győztes, egy évvel később Wimbledonban elődöntős Ostapenko került fölénybe, a magyar teniszezőnek rendre gondot okozott, hogy hozza a szerváját, így a lett játékos 29 perc alatt kiegyenlített.
A döntő szettben is ő irányított, Udvardy 0:4 után nyerte az első gémet, de már nem tudott visszakapaszkodni, így Ostapenko jutott a legjobb nyolc közé.
TENISZ
WTA 250-es torna, Eastbourne
Egyes, 2. forduló
Jelena Ostapenko (lett, 3.)–Udvardy Panna 3:6, 6:1, 6:2
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