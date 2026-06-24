Eastbourne-i tenisztorna: Udvardy kikapott Ostapenkótól a nyolcaddöntőben

A világranglistán 71., 27 éves Udvardy jól kezdte a szerdai mérkőzést, az első játszma végén elvette a WTA rangsorában 35. rivális adogatását, s ez elég volt neki ahhoz, hogy 37 perc alatt előnybe kerüljön. A folytatásban aztán a 2017-ben Roland Garros-győztes, egy évvel később Wimbledonban elődöntős Ostapenko került fölénybe, a magyar teniszezőnek rendre gondot okozott, hogy hozza a szerváját, így a lett játékos 29 perc alatt kiegyenlített.

A döntő szettben is ő irányított, Udvardy 0:4 után nyerte az első gémet, de már nem tudott visszakapaszkodni, így Ostapenko jutott a legjobb nyolc közé.

TENISZ

WTA 250-es torna, Eastbourne

Egyes, 2. forduló

Jelena Ostapenko (lett, 3.)–Udvardy Panna 3:6, 6:1, 6:2