Nemzeti Sportrádió

Eastbourne-i tenisztorna: Udvardy kikapott Ostapenkótól a nyolcaddöntőben

2026.06.24. 15:47
null
Udvardy Panna (Fotó: Getty Images)
Címkék
Jelena Ostapenko Eastbourne Udvardy Panna
Udvardy Panna három szettben kikapott a harmadik helyen kiemelt lett Jelena Ostapenkótól, így a nyolcaddöntőben búcsúzott az Eastbourne-ben zajló, 283 ezer dollár (87 millió forint) összdíjazású füves pályás női tenisztornán.

A világranglistán 71., 27 éves Udvardy jól kezdte a szerdai mérkőzést, az első játszma végén elvette a WTA rangsorában 35. rivális adogatását, s ez elég volt neki ahhoz, hogy 37 perc alatt előnybe kerüljön. A folytatásban aztán a 2017-ben Roland Garros-győztes, egy évvel később Wimbledonban elődöntős Ostapenko került fölénybe, a magyar teniszezőnek rendre gondot okozott, hogy hozza a szerváját, így a lett játékos 29 perc alatt kiegyenlített.

A döntő szettben is ő irányított, Udvardy 0:4 után nyerte az első gémet, de már nem tudott visszakapaszkodni, így Ostapenko jutott a legjobb nyolc közé.

TENISZ
WTA 250-es torna, Eastbourne
Egyes, 2. forduló
Jelena Ostapenko (lett, 3.)–Udvardy Panna 3:6, 6:1, 6:2

 

Jelena Ostapenko Eastbourne Udvardy Panna
Legfrissebb hírek

Bondár feladta, Udvardy jutott tovább a magyar teniszcsatából Eastbourne-ben

Tenisz
Tegnap, 16:52

Bondár és Gálfi javított, Udvardy és Fucsovics rontott a tenisz-világranglistán

Tenisz
2026.06.15. 10:14

Nottinghami tenisztorna: Udvardy Panna nem jutott tovább a selejtező első fordulójából

Tenisz
2026.06.13. 17:39

Tenisz: húsz százalékkal nőnek a pénzdíjak Wimbledonban

Tenisz
2026.06.11. 14:30

's-hertogenboschi tenisztorna: Udvardy Panna kiesett

Tenisz
2026.06.11. 14:19

Kétszer szakadt félbe Udvardyék meccse, csütörtökön folytatják

Tenisz
2026.06.10. 20:32

Udvardy Panna kiejtette az első kiemeltet

Tenisz
2026.06.08. 12:55

Udvardy Panna a legjobb magyar női teniszező

Tenisz
2026.06.08. 09:52
Ezek is érdekelhetik