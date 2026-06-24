Kovács István vezeti Messiék záró csoportmeccsét

A világbajnokság 1000. mérkőzése, a Tunézia–Japán összecsapás után újabb meccset bízott a FIFA Kovács Istvánra.

A nagykárolyi születésű játékvezető a J-csoportbeli Jordánia–Argentína találkozót kapta, ahol az ázsiaiak már nem juthatnak tovább, a dél-amerikaiak viszont már biztos csoportelsők.

Kovács munkáját Mihai Marica és a zilahi Tunyogi Ferencz segíti az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezető a mauritániai Dahan Beida lesz, a videósokat később nevezi meg a FIFA.

Bár a német Felix Zwayert ápolni kellett az Egyesült Államok–Ausztrália összecsapáson, a K-csoportbeli Kongói DK–Üzbegisztán csoportmérkőzésen visszatér a pályára.

A J-csoportban az Algéria–Ausztria meccset az üzbég Ilgiz Tantashev, a K-csoportban a Kolumbia–Portugália csoportmérkőzést az iráni származású ausztrál Alireza Faghani, az L-csoportban a Panama–Angliát a katari Abdurahman Al-Dzsasszim, a Horvátország–Ghánát pedig a kanadai Drew Fischer vezeti.