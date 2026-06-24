Nemzeti Sportrádió

Wimbledon: Piros Zsombor búcsúzott a selejtezőben

2026.06.24. 15:29
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Piros Zsombor (Fotó: Getty Images)
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selejtező Wimbledon tenisz Pirozs Zsombor kiesés
Piros Zsombor búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokság selejtezőjének második fordulójában.

A világranglistán 172., 26 éves magyar játékos a kvalifikáció második körében a hazai közönség előtt 23. kiemeltként szereplő Billy Harrisszel (140.) csapott össze. Az első szett kiegyenlített küzdelmet hozott, egy brékkel. Ez a riválisnak jött össze, így a budapesti teniszező 46 perc alatt hátrányba került. A második játszmát Piros kezdte jobban, a második játékban elvette a 31 esztendős Harris adogatását, 2:0-ra ellépett, de ekkor félbeszakadt az összecsapás.

A játék körülbelül egy órát állt, mert a hőségben meghibásodott az elektronikus bírói rendszer.

A kényszerszünet megtörte Piros lendületét, a folytatásban Harris előbb egyenlített, majd 4:2-re fordított is, innen pedig már nem is engedte ki a kezéből a meccset.

Piros ötödször indult el a háromkörös londoni kvalifikációban, amelyben 2022-ben és 2023-ban csak egy győzelemre volt a főtáblától a selejtezőnek hagyományosan otthont adó külső helyszínen, Roehamptonban. Hétfőn, az első fordulóban azt a bolgár Ivan Ivanovot (649.) verte meg két sima szettben, aki tavaly megnyerte a tornát a juniorok között.

A hétfőn rajtoló főtáblás küzdelmekben alanyi jogon ott lesz egyéniben Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardy Panna.

TENISZ
Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon
Egyes, selejtező, 2. forduló
Billy Harris (brit, 23.)–Piros Zsombor 6:4, 6:4

 

selejtező Wimbledon tenisz Pirozs Zsombor kiesés
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