Az FTC 30 fős kerettel utazott el az ausztriai edzőtáborba

Az FTC keddtől július 2-ig az ausztriai Fieberbrunnban készül. Az edzések mellett két felkészülési mérkőzés is szerepel a tábor programjában, előbb június 28-án 16.30-tól a friss azeri bajnok FK Sabah lesz a zöld-fehérek ellenfele Wörglben, majd három nappal később, július 1-jén 17.30-kor a Qarabag FK ellen lépnek pályára Kirchdorfban – közölte honlapján a Ferencváros.

A Borbély Balázs vezetőedző irányította szakmai stáb 30 játékossal vágott neki az edzőtáborozásnak. A keretnek nem tagja a francia Ibrahim Cissé, a lett-német Cebrail Makreckis (akiért Törökországból érdeklődnek), a brazil Júlio Romao, Nagy Barnabás, a sérült Ötvös Bence, valamint a haiti válogatottal a világbajnokságon szereplő Lenny Joseph sem. A kölcsönből visszatérők közül viszont bekerült az ausztrál Daniel Arzani, az örmény-orosz Edgar Szevikjan és a szerb Alekszandar Csirkovics, illetve elutazott a szombaton igazolt elefántcsontparti védő, Nathan Zohoré is. Bár Lisztes Krisztián kölcsönszerződése csak június 30-ig szól, ennek ellenére a csapattal tartott.

A FERENCVÁROS KERETE AZ EDZŐTÁBORBAN

Kapusok: Dibusz Dénes, Varga Ádám, Őri Levente

Védők: Mariano Gómez, Nathan Zohoré, Osváth Attila, Botka Endre, Szalai Gábor, Toon Raemaekers, Nagy Olivér

Középpályások: Naby Keita, Kristoffer Zachariassen, Corbu Máriusz, Bagi Ádám, Cadu, Gavriel Kanikovszki, Callum O’Dowda, Habib Maiga, Philippe Rommens

Támadók: Elton Acolatse, Jonathan Levi, Bamidele Yusuf, Daniel Arzani, Franko Kovacevic, Gruber Zsombor, Alekszandar Csirkovics, Varga Zétény, Edgar Szevikjan, Szabó Szilárd, Lisztes Krisztián