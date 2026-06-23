Nemzeti Sportrádió

Az FTC 30 fős kerettel utazott el az ausztriai edzőtáborba

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.23. 17:17
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Fotó: fradi.hu
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edzőtábor FTC NB I labdarúgó NB I Ferencváros
A labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencváros kedden 30 fős kerettel útra kelt, a következő napokban Ausztriában folytatja a felkészülést.

Az FTC keddtől július 2-ig az ausztriai Fieberbrunnban készül. Az edzések mellett két felkészülési mérkőzés is szerepel a tábor programjában, előbb június 28-án 16.30-tól a friss azeri bajnok FK Sabah lesz a zöld-fehérek ellenfele Wörglben, majd három nappal később, július 1-jén 17.30-kor a Qarabag FK ellen lépnek pályára Kirchdorfban – közölte honlapján a Ferencváros.

A Borbély Balázs vezetőedző irányította szakmai stáb 30 játékossal vágott neki az edzőtáborozásnak. A keretnek nem tagja a francia Ibrahim Cissé, a lett-német Cebrail Makreckis (akiért Törökországból érdeklődnek), a brazil Júlio Romao, Nagy Barnabás, a sérült Ötvös Bence, valamint a haiti válogatottal a világbajnokságon szereplő Lenny Joseph sem. A kölcsönből visszatérők közül viszont bekerült az ausztrál Daniel Arzani, az örmény-orosz Edgar Szevikjan és a szerb Alekszandar Csirkovics, illetve elutazott a szombaton igazolt elefántcsontparti védő, Nathan Zohoré is. Bár Lisztes Krisztián kölcsönszerződése csak június 30-ig szól, ennek ellenére a csapattal tartott.

A FERENCVÁROS KERETE AZ EDZŐTÁBORBAN
Kapusok: Dibusz Dénes, Varga Ádám, Őri Levente
Védők: Mariano Gómez, Nathan Zohoré, Osváth Attila, Botka Endre, Szalai Gábor, Toon Raemaekers, Nagy Olivér
Középpályások: Naby Keita, Kristoffer Zachariassen, Corbu Máriusz, Bagi Ádám, Cadu, Gavriel Kanikovszki, Callum O’Dowda, Habib Maiga, Philippe Rommens
Támadók: Elton Acolatse, Jonathan Levi, Bamidele Yusuf, Daniel Arzani, Franko Kovacevic, Gruber Zsombor, Alekszandar Csirkovics, Varga Zétény, Edgar Szevikjan, Szabó Szilárd, Lisztes Krisztián

 

edzőtábor FTC NB I labdarúgó NB I Ferencváros
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