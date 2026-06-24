NB II: távozik a rutinos középpályás Karcagról; még egy évet marad Kecskeméten az FTC-védő

Vida Máté távozik a Karcagi SC-től. A hatszoros magyar válogatott játékos szerződése nyáron lejár, melyet nem hosszabbítanak meg a felek. A 30 esztendős játékos egy évvel ezelőtt érkezett a Vasastól, az idény során nyolc bajnoki találkozón és két Mol Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára, s gólt szerzett.

Az FC Ajka nem hosszabbította meg kapusa, Horváth Dániel lejáró szerződését. A 30 éves játékos 2018 februárjában érkezett Ajkára, azóta összesen 189 mérkőzésen védett ajkai színekben, s oroszlánrésze volt a klub NB II-es feljutásában 2019-ben, valamint a 2023-as NB II-es bronzérem megszerzésében is.

Az Ajka eközben szerződést hosszabbított támadójával, Mohos Barnabással, aki újabb egy évre írt alá. A csakfoci.hu információi szerint azonban távozik a klubtól Sejben Viktor és Kovács Nikolasz, mindketten a csoporttárs BVSC-Zuglóhoz tartanak.

Változás történt a Kecskemét keretében is, a klub közös megegyezéssel szerződést bontott Papp Milánnal. A 24 éves védő 2024 nyarán igazolt Kecskemétre, az azóta eltelt két esztendőben ugyanakkor Gyirmóton és Fehérváron is eltöltött egy-egy félévet kölcsönben. Télen tért vissza, ám tavasszal csak két tétmeccsen lépett pályára, ennyivel is zárja le kecskeméti pályafutását.

Bolgár Botond viszont a 2026–2027-es idényben is a KTE játékosa lesz. A szélső védő a Ferencvárostól került kölcsönbe tavaly nyáron, és az NB II-ben bemutatkozó fiatalok közül ő lépett pályára a legtöbb mérkőzésen (28), ezek közül 16 alkalommal kezdőként. Az idény során egy gólt szerzett és egy gólpasszt is adott. A kecskeméti klub a tavaszi szezon végén szerette volna megtartani, és az FTC-vel kötött megállapodás értelmében ez meg is valósul: Bolgár Botond újabb egy évre kölcsönben marad Kecskeméten.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KARCAGI SC-NÉL

Érkezett: –

Távozott: Engedi Márk (DVSC – kölcsönből vissza, onnan Vasas), Daniel Shedrach Kaye (DVSC – kölcsönből vissza), Vida Máté (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL

Érkezett: Simon Barnabás (Paks)

Távozott: Horváth Dániel (?), Szabados István (Kecskeméti TE), Nagy Nikolasz (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezett: Bányai Péter (Mezőkövesd Zsóry), Bolgár Botond (FTC – ismét kölcsönbe), Gajág Gergő (Kozármisleny), Nyári Patrik (Szentlőrinc), Németh Barnabás (Vasas), Szabados István (FC Ajka), Szépe János (MTK Budapest), Szilágyi Zoltán (Szeged-Csanád GA)

Távozott: Belényesi Csaba (MTK Budapest), Bocskay Bertalan (?), Derekas Zoltán (Videoton FC Fehérvár), Papp Milán (?), Pálinkás Gergő (Vasas), Varga Bence (?)