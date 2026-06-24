Gyertyagyújtással emlékeznek Németh Zsanettre

Az Újpesti Torna Egylet másnap a közösségi oldalán adott tájékoztatást arról, hogy pénteken gyertyagyújtással emlékeznek a sportolóra. Az esemény 19 órakor kezdődik a birkózócsarnok melletti parkolóban. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy mindenki egy-egy mécsest hozzon magával.