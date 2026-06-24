Gyertyagyújtással emlékeznek Németh Zsanettre
Pénteken 19 órától gyertyagyújtással emlékeznek meg a kedden elhunyt Németh Zsanettről az Újpesti Torna Egylet birkózócsarnoka melletti parkolóban.
Mint arról kedden már hírt adtunk, tragikus hirtelenséggel Szófiában elhunyt Németh Zsanett Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó.
Az Újpesti Torna Egylet másnap a közösségi oldalán adott tájékoztatást arról, hogy pénteken gyertyagyújtással emlékeznek a sportolóra. Az esemény 19 órakor kezdődik a birkózócsarnok melletti parkolóban. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy mindenki egy-egy mécsest hozzon magával.
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