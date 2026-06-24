Nemzeti Sportrádió

Gyertyagyújtással emlékeznek Németh Zsanettre

T. Z.T. Z.
2026.06.24. 15:18
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Németh Zsanett (Fotó: MBSZ)
Címkék
gyász Németh Zsanett UTE megemlékezés birkózás
Pénteken 19 órától gyertyagyújtással emlékeznek meg a kedden elhunyt Németh Zsanettről az Újpesti Torna Egylet birkózócsarnoka melletti parkolóban.

Mint arról kedden már hírt adtunk, tragikus hirtelenséggel Szófiában elhunyt Németh Zsanett Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó.

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Tegnap, 16:31

Gyász: tragikus hirtelenséggel elhunyt a birkózó Németh Zsanett

Az Európa-bajnoki ezüstérmes sportoló 32 éves volt.

Az Újpesti Torna Egylet másnap a közösségi oldalán adott tájékoztatást arról, hogy pénteken gyertyagyújtással emlékeznek a sportolóra. Az esemény 19 órakor kezdődik a birkózócsarnok melletti parkolóban. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy mindenki egy-egy mécsest hozzon magával.

 

gyász Németh Zsanett UTE megemlékezés birkózás
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