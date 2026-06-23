Nemzeti Sportrádió

Újpest: Markgráf Ákos orvosi vizsgálaton vett részt – NS-infó

P. K.P. K.
2026.06.23. 12:40
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Markgráf Ákos Újpesten folytathatja a pályafutását (Fotó: Czinege Melinda)
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Újpest NB I Markgráf Ákos Puskás Akadémia
Korábban arról számoltunk be, hogy két válogatott játékos, Szappanos Péter és Markgráf Ákos átigazolási ügyében az Újpest FC közel áll a megállapodáshoz a Puskás Akadémiával. Azóta a kapus érkezését már bejelentette a fővárosi klub, és úgy tudjuk, a védő is már részt vett Újpesten az aláíráshoz szükséges orvosi vizsgálatokon.

 

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Közel az egyezség az Újpest és a Puskás Akadémia között – NS-infó

A lilák válogatott játékosokat igazolnának Felcsútról, az egyikük hamarosan alá is írhat.

Az Újpest FC a Puskás Akadémiától a héten már szerződtette a háromszoros válogatott kapust, Szappanos Pétert, akit a húszéves, egyszeres válogatott Markgráf Ákos is követhet Felcsútról a fővárosba.

Információink szerint a Puskás Akadémia engedélyt adott a játékosnak, hogy részt  vegyen az Újpestnél orvosi vizsgálaton, amire már sor is került.

A tesztek után hamarosan véglegesítheti a két klub a megállapodást, és be is jelenthetik a ballábas védő átigazolását. Markgráf Ákos 2020-ban az MTK utánpótlásából került Felcsútra, azóta a Puskás Akadémiánál nevelkedett. Az NB I-ben a 2023–2024-es idényben mutatkozott be, azóta 53 meccsen szerepelt az élvonalban, egy gólt szerzett.

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A 35 éves kapus a Puskás Akadémiát hagyta el az idény után.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Etienne Amenyido (togói, Preussen Münster – Németország), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben: Nyíregyháza Spartacus)
Kölcsönből visszatérhetnek: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Juhász Bence (Kolorcity Kazincbarcika), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország), Varga Balázs (Budafoki MTE)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám
Kiszemeltek: Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC)
Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Davit Koburi (grúz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozott: Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza Spartacus)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al Ahli – Egyiptom)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Riccardo Piscitelli (olasz, lejár a szerződése), Tamás Krisztián (lejár a szerződése)

Újpest NB I Markgráf Ákos Puskás Akadémia
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