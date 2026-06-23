Újpest: Markgráf Ákos orvosi vizsgálaton vett részt – NS-infó
Az Újpest FC a Puskás Akadémiától a héten már szerződtette a háromszoros válogatott kapust, Szappanos Pétert, akit a húszéves, egyszeres válogatott Markgráf Ákos is követhet Felcsútról a fővárosba.
Információink szerint a Puskás Akadémia engedélyt adott a játékosnak, hogy részt vegyen az Újpestnél orvosi vizsgálaton, amire már sor is került.
A tesztek után hamarosan véglegesítheti a két klub a megállapodást, és be is jelenthetik a ballábas védő átigazolását. Markgráf Ákos 2020-ban az MTK utánpótlásából került Felcsútra, azóta a Puskás Akadémiánál nevelkedett. Az NB I-ben a 2023–2024-es idényben mutatkozott be, azóta 53 meccsen szerepelt az élvonalban, egy gólt szerzett.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Etienne Amenyido (togói, Preussen Münster – Németország), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben: Nyíregyháza Spartacus)
Kölcsönből visszatérhetnek: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Juhász Bence (Kolorcity Kazincbarcika), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország), Varga Balázs (Budafoki MTE)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám
Kiszemeltek: Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC)
Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Davit Koburi (grúz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozott: Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza Spartacus)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al Ahli – Egyiptom)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Riccardo Piscitelli (olasz, lejár a szerződése), Tamás Krisztián (lejár a szerződése)