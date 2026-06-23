Újpest: Markgráf Ákos orvosi vizsgálaton vett részt – NS-infó

Az Újpest FC a Puskás Akadémiától a héten már szerződtette a háromszoros válogatott kapust, Szappanos Pétert, akit a húszéves, egyszeres válogatott Markgráf Ákos is követhet Felcsútról a fővárosba.

Információink szerint a Puskás Akadémia engedélyt adott a játékosnak, hogy részt vegyen az Újpestnél orvosi vizsgálaton, amire már sor is került.

A tesztek után hamarosan véglegesítheti a két klub a megállapodást, és be is jelenthetik a ballábas védő átigazolását. Markgráf Ákos 2020-ban az MTK utánpótlásából került Felcsútra, azóta a Puskás Akadémiánál nevelkedett. Az NB I-ben a 2023–2024-es idényben mutatkozott be, azóta 53 meccsen szerepelt az élvonalban, egy gólt szerzett.