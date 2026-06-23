Keddi sportműsor: Portugália–Üzbegisztán, Anglia–Ghána, Panama–Horvátország a vb-n

JÚNIUS 23., KEDD

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

I-CSOPORT

2.00: Norvégia–Szenegál (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

J-CSOPORT

5.00: Jordánia–Algéria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

K-CSOPORT

19.00: Portugália–Üzbegisztán (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Szerda, 4.00: Kolumbia–Kongói DK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

L-CSOPORT

22.00: Anglia–Ghána (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Szerda: 1.00: Panama–Horvátország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1094 (Tv: Sport2)

STRANDKÉZILABDA

Világbajnokság, Zágráb, férfiak

B-csoport

1. forduló

11.00: Magyarország–Tunézia

2. forduló

19.00: Magyarország–Dánia

SZNÚKER

12.00: Championship League, 1. nap, 1. rész (Tv: Sport 1)

17.30: Championship League, 1. nap, 2. rész (Tv: Sport 1)

TENISZ

WIMBLEDON

12.00: nők egyes, selejtező

Kb. 13.30-tól: Gálfi Dalma–Francisca Jorge (portugál)

ATP és WTA 250-es torna, Eastbourne

12.00: Egyes, 1. forduló

Kb. 13.30-tól: Udvardy Panna–Bondár Anna

ATP 250-es torna, Mallorca

12.00: 2. forduló

12.00: Marozsán Fábián–Alejandro Tabilo (chilei, 4.)

WTA 500-as torna, Bad Homburg

11.00: Egyes, 1 és 2. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle. Labdarúgó-vb-összefoglaló

7.00: Kiemelkedő szerepe lett a sportnak a fesztiválokon. Vendég: Zöldi György, a Tatai Hajózás ügyvezetője és Jakab Jácint fesztiválszervező

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Vívó Eb-összefoglaló – Kovács Erika a vonalban

9.00: Marosán György a vonalban.

Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – szövetségi kapitányok, akik a magyar válogatottat irányították labdarúgó-vb-n, 1. rész

12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Oláh Zsuzsa

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai, vendég: Takács Maja, a Győri ETO KC kézilabdázója és Kun Attila szakmai igazgató. Riporter: Nagy Dániel

13.30: Buli jégkorongmagazin Virányi Zsolttal – Szélig Viktor

14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal

14.35: Szabadidő Keszi Dórával

Hazafutás

Műsorvezető: Edvi László. Szerkesztő: Szilágyi Dóra

15.00: Vízilabda, Kenéz György 70 éves

15.30: Labdarúgás, Törökország bukása a világbajnokságon – a vonalban Mehmet Basaran

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Csisztu Zsuzsa, Gergelics József

17.00: Labdarúgás, vb-összefoglaló

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Az olimpia napja – beszélgetés az olimpiai bajnok tornásszal, Berki Krisztiánnal

Körkapcsolás.

Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Autósport, vendég: Molnár Martin

18.30: Labdarúgás, NB I-es felkészülési körkép

19.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Portugália–­Üzbegisztán vb-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Jó András. Szakértő: Bene Ferenc

21.00: Röplabda, női válogatott interjúk

21.30: Vízilabda, Kenéz György 70 éves

22.00: Labdarúgás, élő közvetítés az Anglia–Ghána vb-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, Erdei Márk. Szakértő: Wukovics László