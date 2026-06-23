Keddi sportműsor: Portugália–Üzbegisztán, Anglia–Ghána, Panama–Horvátország a vb-n
JÚNIUS 23., KEDD
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
I-CSOPORT
2.00: Norvégia–Szenegál (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
J-CSOPORT
5.00: Jordánia–Algéria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
K-CSOPORT
19.00: Portugália–Üzbegisztán (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Szerda, 4.00: Kolumbia–Kongói DK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
L-CSOPORT
22.00: Anglia–Ghána (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Szerda: 1.00: Panama–Horvátország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1094 (Tv: Sport2)
STRANDKÉZILABDA
Világbajnokság, Zágráb, férfiak
B-csoport
1. forduló
11.00: Magyarország–Tunézia
2. forduló
19.00: Magyarország–Dánia
SZNÚKER
12.00: Championship League, 1. nap, 1. rész (Tv: Sport 1)
17.30: Championship League, 1. nap, 2. rész (Tv: Sport 1)
TENISZ
WIMBLEDON
12.00: nők egyes, selejtező
Kb. 13.30-tól: Gálfi Dalma–Francisca Jorge (portugál)
ATP és WTA 250-es torna, Eastbourne
12.00: Egyes, 1. forduló
Kb. 13.30-tól: Udvardy Panna–Bondár Anna
ATP 250-es torna, Mallorca
12.00: 2. forduló
12.00: Marozsán Fábián–Alejandro Tabilo (chilei, 4.)
WTA 500-as torna, Bad Homburg
11.00: Egyes, 1 és 2. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle. Labdarúgó-vb-összefoglaló
7.00: Kiemelkedő szerepe lett a sportnak a fesztiválokon. Vendég: Zöldi György, a Tatai Hajózás ügyvezetője és Jakab Jácint fesztiválszervező
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Vívó Eb-összefoglaló – Kovács Erika a vonalban
9.00: Marosán György a vonalban.
Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – szövetségi kapitányok, akik a magyar válogatottat irányították labdarúgó-vb-n, 1. rész
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Oláh Zsuzsa
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai, vendég: Takács Maja, a Győri ETO KC kézilabdázója és Kun Attila szakmai igazgató. Riporter: Nagy Dániel
13.30: Buli jégkorongmagazin Virányi Zsolttal – Szélig Viktor
14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal
14.35: Szabadidő Keszi Dórával
Hazafutás
Műsorvezető: Edvi László. Szerkesztő: Szilágyi Dóra
15.00: Vízilabda, Kenéz György 70 éves
15.30: Labdarúgás, Törökország bukása a világbajnokságon – a vonalban Mehmet Basaran
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Csisztu Zsuzsa, Gergelics József
17.00: Labdarúgás, vb-összefoglaló
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Az olimpia napja – beszélgetés az olimpiai bajnok tornásszal, Berki Krisztiánnal
Körkapcsolás.
Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Autósport, vendég: Molnár Martin
18.30: Labdarúgás, NB I-es felkészülési körkép
19.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Portugália–Üzbegisztán vb-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Jó András. Szakértő: Bene Ferenc
21.00: Röplabda, női válogatott interjúk
21.30: Vízilabda, Kenéz György 70 éves
22.00: Labdarúgás, élő közvetítés az Anglia–Ghána vb-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, Erdei Márk. Szakértő: Wukovics László