Nyíregyháza: többen is hiányoznak az edzőtáborba utazó keretből

A Nyíregyháza labdarúgócsapata szerda reggel útnak indult Ausztriába, a 530 km-re található Loipersdorfba, ahol július 3-ig edzőtáborozik majd. Hárman nem tarthatnak sérülés miatt a többiekkel, Bese Balázs, Dorian Babunszki és Oláh Benjámin is Nyíregyházán végzi majd a rehabilitációs edzéseket a következő napokban – adta hírül a nyiregyhazaspartacus.hu. Ugyanakkor a klub honlapja által közreadott keretben két légiós, a szerb csatár, Szlobodan Babics és a montenegrói-horvát középpályás, Bojan Szankovics sem szerepel, velük kapcsolatban nem adott tájékoztatást a klub, de nem lenne meglepő, ha távoznának.

Ott van viszont az utazó keretben a tavasszal az NB-III-as gárdát erősítő Tarcsi Róbert, és a fiatal, 17 éves, saját nevelésű tehetség, Törő Milán. Utóbbi tavasszal már edzett az NB-I-es kerettel, most pedig az edzőtáborban is bizonyíthat a Bódog Tamás vezette szakmai stábnak.

A NYÍREGYHÁZA SPARTACUS NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 19.

Edzőtábor: Ausztria (Bad Loipersdorf), június 24.–július 3.

Felkészülési mérkőzések:

Ausztria

Június 27. (szombat): Wolfsberger AC (osztrák)–Nyíregyháza

Június 30. (kedd): Nyíregyháza–FC Zbrojovka Brno (cseh)

Július 3. (péntek): Nyíregyháza–Universitatea Cluj (Kolozsvár, román)

Július 8. (szerda): Nyíregyháza–Cigánd (NB III)

Július 11. (szombat): Mezőkövesd (NB II)–Nyíregyháza Spartacus

Július 18. (szombat): Nyíregyháza Spartacus–Bukovina Csernovci (ukrán)



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Hős Zsombor (Vasas)

Kölcsönbe érkező: Kaczvinszki Dominik (Újpest)

Kölcsönből visszatérnek: Alaxai Áron (Paksi FC), Beke Péter (Kecskeméti TE), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)

Kiszemeltek: Hajós Lőrnic (Vasas),

Távozók: Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva – szabadon igazolhatóként), Kovács Dániel (Nea Szalamina – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (szabadon igazolható,)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dala Martin (? – Puskás Akadémia FC), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –