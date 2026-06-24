Nemzeti Sportrádió

Strandkézi-vb: Puerto Rico legyőzésével zárta a csoportkört a magyar válogatott

2026.06.24. 14:08
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Fotó: Strandkézilabda - MKSZ hivatalos oldala/Facebook
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magyar férfi strandkézilabda-válogatott Puerto Rico strandkézilabda
A magyar férfi strandkézilabda-válogatott csoportelsőként, a maximális négy ponttal jutott tovább a zágrábi világbajnokság középdöntőjébe, mivel 2–0-ra nyert Puerto Rico ellen szerdán, a csoportkör utolsó fordulójában.

Gyene Norbert góljaival az első játszma elején elléptek a magyarok, majd a kedden kevesebbet játszó Csákay Botond és Hajdu Balázs is több lehetőséget kapott. Mivel ők is többször eredményesek voltak, a kapusok pedig öt lövést védtek, a magabiztos részsiker nem forgott veszélyben (32–24).

A második felvonás hasonlóan alakult, ekkor is Gyene Norbert és Kun Attila volt a „gólfelelős”, de Csákay és Hajdu mellett Melnicsuk Viktor is betalált. A fölényes magyar sikernek köszönhetően a találkozó mindössze harminc percig tartott.

Hajdu Tamás szövetségi edző csapata kedden Tunéziát 2–0-ra, az előző két vb-n ezüstérmes Dániát 2–1-re verte, ezzel biztosította a középdöntőbe jutását. Ott csütörtökön és pénteken Iránnal, a legutóbb vb-bronzérmes Portugáliával és a tavaly Európa-bajnoki ezüstérmes Spanyolországgal találkozik.

A csoportok első három helyezettje jutott a középdöntőbe, onnan pedig az első négy-négy folytathatja a negyeddöntőben.

STRANDKÉZILABDA
Világbajnokság, Zágráb, férfiak
B-csoport, 3. (utolsó) forduló
MagyarországPuerto Rico 2–0 (32–24, 26–20)
A magyar pontszerzők: Gyene, Kun 14-14, Hajdu 12, Csákay 8, Vizes 6, Melnicsuk 4
A végeredmény: 1. Magyarország 6 pont, 2. Dánia 4, 3. Tunézia 2, 4. Puerto Rico 0

 

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