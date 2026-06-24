Peák és Zsankó az új időfutambajnok

Égett a napmelegtől a kopár szik sarja a Debrecen határában fekvő Bocskaikertben, ahol a legelésző tikkadt szöcskenyájak mellett szélsebesen vágtattak el a magyar kerékpárosok, akik harcba szálltak az idővel. A női elit kategóriában Zsankó Petra számított a favoritnak, a címvédő kerékpáros tavaly új rekordot állított fel (24:32 perc alatt tette meg a 18 kilométeres távot), ettől idén mintegy fél perccel maradt el. Győzelme így sem forgott veszélyben, és Vas Blanka hiányában a mezőnyversenyen is ő az esélyes.

Zsankó Petra

A férfiaknál nagy csatára lehetett számítani a címvédő Pelikán János, az aranyra hajtó Valter Attila és a télen csapatot váltó Peák Barnabás között. Pelikán tavaly pályacsúccsal győzött a 38 kilométeres úton, 43:34 perces rekordja megmaradt, Peák ezúttal 43:44 perccel diadalmaskodott a 2025-ös győztes és Valter előtt. Az MBH versenyzője pályafutása negyedik időfutam bajnoki címét szerezte meg. Érdekesség, hogy a férfiaknál sorozatban harmadszor zárt ugyanaz a három kerékpáros a dobogón.

Valter Attila ezúttal bronzérmet szerzett

Vasárnap mezőnyverseny következik Pannonhalmán, előbb a nők rajtolnak (9.30, 90.5 km), majd a férfiak (14, 161.3 km) küzdenek meg a piros, fehér és zöld színű bajnoki trikóért.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁROS IDŐFUTAM OB, BOCSAKIKERT

Férfiak (38 km): 1. Peák Barnabás (MBH Bank CSB Telecom Fort) 43:44 perc, 2. Pelikán (Team United Shipping) 49 másodperc hátrány, 3. Valter (Bahrain Victorious) 1:08 perc h.

Nők (19 km): 1. Zsankó Petra (Aromitalia Vaiano) 25:06 perc, 2. Horváth A. (Amateurs by TUS) 2:08 p h., 3. Hajdu F. (Zengő Cycling Team) 2:14 p h.