Férfi kosárlabda: horvát vezetőedző az Atomerőműnél

A klub közösségi oldalának szerdai tájékoztatása szerint az 52 éves tréner a karrierjét 2001-ben a belga Verviers-Pepinster csapatánál kezdte meg másodedzőként, és három évet töltött ott el, mielőtt két kisebb „kitérőt” követően vezetőedzőként tért vissza az egyesülethez. Skelint később a horvát válogatott élére is kinevezték, legnagyobb sikereit azonban Hollandiában és Belgiumban érte el: előbbi országban nyert bajnokságot, kupát és szuperkupát, utóbbiban 2023-ban kupagyőzelmet ünnepelhetett. Mindkét helyen volt az év edzője, Hollandiában kétszer.

A tréner legutóbb Lengyelországban a Legia Warszawa és a Czarni Slupsk szakmai munkáját irányította.

„Ez a lehetőség remek kihívás számomra, hiszen az Atomerőmű SE-nél nagy elvárások vannak. Most igyekszünk olyan csapatot építeni, amely bárki ellen fel tudja venni a kesztyűt a bajnokságban” – nyilatkozta Skelin.

Az Atomerőmű az előző szezonban negyedik helyen zárt az élvonalban. Az együttes másodedzője Berkics Bence lesz, aki Pécsről érkezett Paksra.