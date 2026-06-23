Bejelentette Markgráf Ákos érkezését az Újpest

„A teljesség igénye nélkül: Fenyő, Krajcsovics, Bodnár és most Markgráf. Alakul a fiatal, sikerre éhes magyar mag Újpesten. Ha szépen dolgoznak, beleállnak a munkába, akkor ők lehetnek a jövő sikereinek az alapjai. Ehhez azonban még rengeteg feladat vár rájuk, elsőként most az edzőtáborban” – mondta Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatója a klub honlapjának.

„Nagyon örülök, hogy itt lehetek és ilyen nagy múltú klubhoz csatlakozhatok. Ha csak egy dolgot kell kiemelnem Újpesten, az a hangulat. Akár a Szuszában, akár Felcsúton játszottunk egymás ellen, mindig hátborzongató hangulatot teremtettek az újpesti szurkolók. Szerencsére a beilleszkedésemmel sem lesz gond, sok az ismerős arc az öltözőben, ráadásul Szélesi Zoltán vezetőedzővel is jó a kapcsolatom az U21-es válogatottból” – árulta el Markgráf Ákos, aki a hatos mezszámot viseli majd a lila-fehéreknél, és már a társaival együtt utazik Ausztriába, ahol július 5-ig edzőtáborozik a csapat.