Nemzeti Sportrádió

Bejelentette Markgráf Ákos érkezését az Újpest

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.23. 20:59
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Markgráf Ákos aláírt Újpesten (Fotó: ujpestfc.hu)
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Újpest NB I Markgráf Ákos labdarúgó NB I Újpest FC magyar átigazolás
Igaznak bizonyult a Nemzeti Sport értesülése, s ennek megfelelően az Újpest FC kedd este bejelentette, hogy szerződtette Markgráf Ákost a Puskás Akadémiától.

„A teljesség igénye nélkül: Fenyő, Krajcsovics, Bodnár és most Markgráf. Alakul a fiatal, sikerre éhes magyar mag Újpesten. Ha szépen dolgoznak, beleállnak a munkába, akkor ők lehetnek a jövő sikereinek az alapjai. Ehhez azonban még rengeteg feladat vár rájuk, elsőként most az edzőtáborban” – mondta Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatója a klub honlapjának.

„Nagyon örülök, hogy itt lehetek és ilyen nagy múltú klubhoz csatlakozhatok. Ha csak egy dolgot kell kiemelnem Újpesten, az a hangulat. Akár a Szuszában, akár Felcsúton játszottunk egymás ellen, mindig hátborzongató hangulatot teremtettek az újpesti szurkolók. Szerencsére a beilleszkedésemmel sem lesz gond, sok az ismerős arc az öltözőben, ráadásul Szélesi Zoltán vezetőedzővel is jó a kapcsolatom az U21-es válogatottból” – árulta el Markgráf Ákos, aki a hatos mezszámot viseli majd a lila-fehéreknél, és már a társaival együtt utazik Ausztriába, ahol július 5-ig edzőtáborozik a csapat.

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A lilák válogatott játékosokat igazolnának Felcsútról, az egyikük hamarosan alá is írhat.

A 20 esztendős ballábas védő 2020-ban az MTK utánpótlásából került Felcsútra, azóta a Puskás Akadémiánál nevelkedett. Az NB I-ben a 2023–2024-es idényben mutatkozott be, azóta 53 meccsen szerepelt az élvonalban, egy gólt szerzett. Júniusban debütált a magyar válogatottban is, a Kazahsztán elleni 3–1-es siker alkalmával végég a pályán volt.

Markgráf a második játékos a fővárosi klubnál, aki ebben az átigazolási időszakban a Puskás Akadémiától érkezett, hiszen hétfőn Szappanos Péter Újpestre szerződését is bejelentették a lilák.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Etienne Amenyido (togói, Preussen Münster – Németország), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország),
Kölcsönből visszatérhetnek: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Juhász Bence (Kolorcity Kazincbarcika), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország), Varga Balázs (Budafoki MTE)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám
Kiszemeltek:
Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Davit Koburi (grúz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozott: Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al Ahli – Egyiptom)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Riccardo Piscitelli (olasz, lejár a szerződése), Tamás Krisztián (lejár a szerződése)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL
Érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek: Lamin Colley (gambiai-angol, Diósgyőri VTK), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus), Dusinszki Szabolcs (magyar-román, Csíkszereda – Románia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Nagy Zoárd (Csíkszereda – Románia), Ominger Gergő (BVSC-Zugló FC)
Kiszemeltek: ?
Távozók: Kerezsi Zalán (MTK, kölcsön után végleg), Markgráf Ákos (Újpest FC), Szappanos Péter (Újpest FC), Umathum Ádám (ETO FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönből visszatérhet klubjához: 
Kölcsönbe távozók: Magyar Zsolt (Csíkszereda – Románia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

Újpest NB I Markgráf Ákos labdarúgó NB I Újpest FC magyar átigazolás
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