Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: négy válogatott kapuját még nem vették be, Curacao kapusáé a legtöbb védés

2026.06.24. 15:00
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Eloy Room bemutatkozott a világnak a védéseivel (Fotó: Getty Images)
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Négy válogatott kapuja még érintetlen az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó-világbajnokságon, ahol a csoportkör második fordulóját követően Curacao kapusa mutatta be a legtöbb védést.

A kapott gólokat tekintve Spanyolország, Argentína, Mexikó és Ghána holtversenyben áll a vonatkozó lista első helyén, a négy együttes kapuját még nem vették be a riválisok. Ehhez a mutatóhoz az argentin Emiliano Martíneznek egyetlen védésre volt szüksége, a spanyol Unai Simón három, a mexikói Raúl Rangel négy, míg a ghánai Benjamin Asare hét alkalommal hárított. A dél-amerikai címvédő, valamint a társrendező együttes két győzelemmel már biztos csoportelsőként ott van a legjobb 32 között, az egy győzelmet és egy döntetlent elérő európai, illetve afrikai csapatra a harmadik fordulóban még fontos feladat vár.

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SZUBJEKTÍV ELEMZÉS. A támadóvilágsztárok úgy döntöttek, a valaha volt legjobb vb-Aranycipő-csatát rendezik meg egymást közt – még CR7 is beszállt.

Tíz válogatott – közte a másik két házigazda, az Egyesült Államok és Kanada – egy kapott gólt könyvelhetett el, 12 csapat kettőt, hét együttes három, négy gárda pedig négy kapott góllal áll. Szaúd-Arábia, Jordánia, Új-Zéland és Bosznia-Hercegovina öt, Svédország és Szenegál hat, Katar, Irak és Curacao hét, Üzbegisztán nyolc gólt kapott, míg a lista utolsó helyezettjeként Tunézia kilencet.

A nemzetközi szövetség hivatalos statisztikái alapján a kapusok rangsorában Curacao hálóőre rendelkezik a legtöbb, 20 védéssel: Eloy Room az Ecuador elleni mérkőzésen vb-rekordot jelentő 15 alkalommal hárított a gól nélküli döntetlennél, a továbbiakat a németek elleni 7–1-es vereség során mutatta be. Őt a listán a szaúdi Mohammed al-Ovaisz (14), az iráni Alireza Bejranvand (13) és a katari Mahmud Abunada (12) követi. Utóbbi a tizenhatoson belüli (104) és a tizenhatoson kívüli (86) labdaérintések tekintetében is első a kapusoknál. A kapott gólok rangsorában kilenccel utolsó helyen lévő tunéziai válogatottban a védekezés nem kellően hatékony, beleértve a kapusok teljesítményét is: Muhib Samah egy, Ajmen Dahmen két védést mutatott be.

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