Vb 2026: négy válogatott kapuját még nem vették be, Curacao kapusáé a legtöbb védés

Tíz válogatott – közte a másik két házigazda, az Egyesült Államok és Kanada – egy kapott gólt könyvelhetett el, 12 csapat kettőt, hét együttes három, négy gárda pedig négy kapott góllal áll. Szaúd-Arábia, Jordánia, Új-Zéland és Bosznia-Hercegovina öt, Svédország és Szenegál hat, Katar, Irak és Curacao hét, Üzbegisztán nyolc gólt kapott, míg a lista utolsó helyezettjeként Tunézia kilencet.

A nemzetközi szövetség hivatalos statisztikái alapján a kapusok rangsorában Curacao hálóőre rendelkezik a legtöbb, 20 védéssel: Eloy Room az Ecuador elleni mérkőzésen vb-rekordot jelentő 15 alkalommal hárított a gól nélküli döntetlennél, a továbbiakat a németek elleni 7–1-es vereség során mutatta be. Őt a listán a szaúdi Mohammed al-Ovaisz (14), az iráni Alireza Bejranvand (13) és a katari Mahmud Abunada (12) követi. Utóbbi a tizenhatoson belüli (104) és a tizenhatoson kívüli (86) labdaérintések tekintetében is első a kapusoknál. A kapott gólok rangsorában kilenccel utolsó helyen lévő tunéziai válogatottban a védekezés nem kellően hatékony, beleértve a kapusok teljesítményét is: Muhib Samah egy, Ajmen Dahmen két védést mutatott be.