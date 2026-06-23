A ZTE bejelentette a Ferencvárostól érkező csatár szerződtetését

„A 17 éves Kiss Máté a Ferencváros utánpótlásából érkezik hozzánk, és első profi szerződését írta alá, amely 3+1 éves időtartamra szól” – jelentette be a ZTE FC a honlapján.

„Kiss Máté Dénes 2009-es születésű támadó, aki a Ferencváros akadémiáján nevelkedett. Már az U16-os korosztályban is remek teljesítményt nyújtott, a 2025–2026-os szezonban pedig több klub figyelmét is felkeltette – mutatja be a fiatal csatárt a ztefc.hu – Bár a Ferencváros korosztályos csapata egy ponttal lemaradt a bajnoki címről, Kiss a szezon egyik kiemelkedő teljesítményét nyújtotta. Összesen 23 mérkőzésen lépett pályára, ebből 22 alkalommal kezdőként, és 23 gólt szerzett. Az U17-es kiemelt bajnokságban 22 találatig jutott, amivel a kiírás gólkirálya lett, emellett a kupasorozatban is eredményes volt. Kiss az U15-ös, az U16-os és az U17-es korosztályos válogatottakban is bemutatkozott már. A három korosztályt együttvéve összesen 20 mérkőzésen lépett pályára, amelyeken három gólt szerzett, az U17-es csapatban gólpasszt jegyzett.”

„Azért döntöttem a ZTE mellett, mert az első pillanattól kezdve nagyon szimpatikus volt a teljes projekt. Éreztem, hogy valóban szeretnének engem a klub kötelékében tudni, és látom, hogy itt lehetőségem lesz fejlődni, fokozatosan beépülni a felnőtt labdarúgásba. Szeretném felvenni a ritmust és tapasztalatot szerezni, ez pedig a tökéletes környezet hozzá. A korábbi eredményeimhez nagyban hozzájárult, hogy kiváló képzést kaptam, és mindig remek szakemberek vettek körül. A Ferencvárosnál egy nagyszerű korosztály tagja lehettem, de természetesen én is rengeteget dolgoztam azért, hogy felfigyeljenek rám. Szeretném az NB III-ban is ezt a stabil teljesítményt nyújtani, és a játékommal felkelteni a felnőtt csapat érdeklődését is. Hosszú távon azzal az egyértelmű céllal érkeztem, hogy bemutatkozzak az első csapatban, amelyet aztán gólokkal is segíthetek” – nyilatkozta Kiss Máté, aki kezdetben tehát az NB III-as csapatban kaphat lehetőséget.

Kiss Máté az elmúlt hetekben az olasz Sampdoria korosztályos csapatéban is járt tesztelésen, és bár az olaszok visszavárnák, szeretné magát felnőttek között kipróbálni, ezért is döntött végül a zalaegerszegi lehetőség mellett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Maxsuell Alegria (brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg)

Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)

Kiszemeltek: Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria)

Távozók: Csóka Dániel (Vasas – szabadon igazolhatóként), Mim Gergely (lejár a szerződése), Papp Csongor (lejár a szerződése), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár – kölcsön után végleg)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Akpe Victory (nigériai, Benfica – Portugália, Rangers FC – Skócia)