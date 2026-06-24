Fél évre felfüggesztették az Újpest új stadionjának engedélyezési eljárását

A budapesti kormányhivatal építésügyi főosztálya a beruházó kérésére június 8-ától ideiglenesen leállította az engedélyezési folyamatot. A döntésre Nagy Dávid újpesti önkormányzati képviselő hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán.

Az új stadiont a Fóti út 141. szám alatt található egykori Tungsram-gyártelepen építenék fel. A területet az Új Lila Labdarúgó Kft. vásárolta meg, amely a MOL tulajdonában áll. Az olajipari vállalat 2024 elején szerezte meg az Újpest FC-t, majd tavaly nyáron előzetes megállapodást kötött a gyártelep megvásárlásáról. A tervek szerint egy 18–22 ezer férőhelyes stadion épülne a területen.

A beruházás korábban is komoly visszhangot váltott ki: Trippon Norbert újpesti polgármester lakossági fórumot tartott a projektről, miután a környéken élők egy része a kertvárosi környezet megváltozásától tartva tiltakozott. A MOL ugyanakkor korábban egyértelművé tette, hogy a magánterületen meg kívánja valósítani a beruházást.

A mostani döntés nem a projekt leállítását jelenti, csupán azt, hogy az építési engedélyezési eljárás legfeljebb fél évre szünetel.