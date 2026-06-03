Stefan Gartenmann is távozik a Ferencvárostól – hivatalos

A svájci mellett dán állampolgársággal is rendelkező hátvéd 2024 nyarán a dán Midtjyllandtól érkezett a Ferencvároshoz. Első idényében Pascal Jansen, majd Robbie Keane is számított rá, így a 2024–2025-ös évadban összesen 43 mérkőzésen lépett pályára, ezeken három gólt szerzett, az idény végén pedig bajnoki címet ünnepelhetett. Teljesítményével elérte, hogy meghívót kapjon a svájci válogatottba, amelyben tavaly három felkészülési mérkőzésen pályára is léphetett.

Egy súlyos sérülés miatt a 2025–2026-os idény nagy részét ki kellett hagynia a 29 éves játékosnak, így csak 16 tétmeccsen szerepelhetett. November 1-jén az MTK ellen már sérülten szerzett gólt, emlékezetessé téve utolsó mérkőzését a klub mezében. A szezon végén ő is Mol Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett.

Stefan Gartenmann (akinek a Transfermarkt szerint június 30-ig szólt a szerződése) a Ferencváros színeiben összesen 64 mérkőzést játszott, és öt gólt szerzett. Egyszeres bajnok és kupagyőztes, valamint tagja volt az Európa-liga-nyolcaddöntős csapatnak – közölték a zöld-fehérek.

Az FTC azt szintén szerda délután jelentette be, hogy Gróf Dávid is elhagyja a klubot.