Stefan Gartenmann is távozik a Ferencvárostól – hivatalos
A svájci mellett dán állampolgársággal is rendelkező hátvéd 2024 nyarán a dán Midtjyllandtól érkezett a Ferencvároshoz. Első idényében Pascal Jansen, majd Robbie Keane is számított rá, így a 2024–2025-ös évadban összesen 43 mérkőzésen lépett pályára, ezeken három gólt szerzett, az idény végén pedig bajnoki címet ünnepelhetett. Teljesítményével elérte, hogy meghívót kapjon a svájci válogatottba, amelyben tavaly három felkészülési mérkőzésen pályára is léphetett.
Egy súlyos sérülés miatt a 2025–2026-os idény nagy részét ki kellett hagynia a 29 éves játékosnak, így csak 16 tétmeccsen szerepelhetett. November 1-jén az MTK ellen már sérülten szerzett gólt, emlékezetessé téve utolsó mérkőzését a klub mezében. A szezon végén ő is Mol Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett.
Stefan Gartenmann (akinek a Transfermarkt szerint június 30-ig szólt a szerződése) a Ferencváros színeiben összesen 64 mérkőzést játszott, és öt gólt szerzett. Egyszeres bajnok és kupagyőztes, valamint tagja volt az Európa-liga-nyolcaddöntős csapatnak – közölték a zöld-fehérek.
Az FTC azt szintén szerda délután jelentette be, hogy Gróf Dávid is elhagyja a klubot.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Szabó Szilárd (Kisvárda), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Dor Perec (izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)
Távozók: Gróf Dávid (szabadon igazolható), Stefan Gartenmann (svájci-dán, szabadon igazolható), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói, lejár a szerződése), Fortune Bassey (nigériai), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia, Hapoel Tel-Aviv – Izrael)