Kézilabda: a DVSC nyerte az első elődöntőt az ifjúsági leány BL-ben

A magyar rangadóval kezdődött szombat reggel 9 órakor az EHF Youth Club Trophy, vagyis az ifjúsági BL leány négyes döntője Budapesten, a pestszentlőrinci BUD Arénában.

Az FTC és a Debrecen vívta az első elődöntőt, amely igencsak fordulatosan alakult és nagy csatát hozott. Az első félidőben a Ferencváros dominált, már hét góllal is vezetett (13–6), és a szünetben is magabiztosan vezetett (18–14).

Forrás: fradi.hu

A második harminc percben aztán nagyot fordult a játék képe, és a DVSC vette át az irányítást, 7–0-s sorozatának köszönhetően pedig meg is fordította az állást (19–22). A hajdúságiak már 26–21-re is vezettek, de három perccel a vége előtt ismét csak kettő volt közte (25–27).

A szoros és izgalmas végjátékból a Debrecen jött ki jobban, és győzött 28–27-re, ezzel bejutott a másnapi döntőbe,

amelyet vasárnap 11:30-tól az MVM Dome-ban rendeznek meg.

A főszereplők így értékeltek a mérkőzést követően a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) közösségi oldalán.

A másik elődöntőben a Győri ETO és a román CSM Bucuresti csap össze.

Ifjúsági leány Bajnokok Ligája (EHF Youth Club Trophy), Final Four, elődöntő:

Ferencvárosi TC–DVSC Kézilabda Akadémia 27–28 (18–14)

Budapest, BUD Aréna, 800 néző, V: P. Odabas, L. Van Os.

Gólszerzők:

FTC: Tóth 8 (2), Tarjányi 6 (4), Borbás 3, Fűz 3, Horváth 2, Varga O. 1, Varga D. 1, Ördög 1, Mészáros 1, Krasznai 1

DVSC: Friderikusz 11 (5), Forgó 5 (4), Burja 4, Takács 3, Kun 2, Krasznai 1, Somogyi 1, Varga 1,

(Kiemelt kép forrása: DVSC Kézilabda Akadémia)