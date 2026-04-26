NB I: Debrecen–ETO

LABDARÚGÓ NB I

31. FORDULÓ

Debreceni VSC–ETO FC 0–1 (0–1) – ÉLŐ

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6544 néző. Vezeti: Karakó

Gólszerző: Vitális (39.)

ÉRDEKESSÉGEK

♦ A 3. helyen álló hazaiak és a jelenleg második helyezett vendégek 86-szor csaptak össze az első osztályban, az örökmérleg a DVSC 2024 augusztusában, Győrben aratott 3–0-s diadalával billen minimális különbséggel a debreceniek felé: 28-szor nyert az ETO, a döntetlenek és a Loki-győzelmek száma egyaránt 29.

♦ A legutóbbi 4 találkozójuk egyaránt döntetlennek zárult (2–2, 0–0, 1–1 és 2–2), ilyen széria korábban sosem volt a két csapat 1946 óta íródó közös élvonalbeli történetében. A legutóbbi, január végi győri mérkőzésükön már 2–0-ra vezetett a DVSC, az ETO Vitális Milán második tizenegyesével a 95. percben tudott kiegyenlíteni. A forró hangulatú találkozó 100. percében aztán mindkét csapat vezetőedzőjét, Sergio Navarrót, illetve Borbély Balázst is piros lappal büntette Rúsz Márton játékvezető, majd mindketten két meccsre szóló eltiltást kaptak.

♦ Az ETO NB I-es találkozón legutóbb 2013 szeptemberében, házigazdaként tudta legyőzni a Lokit (3–0), néhány hónappal azután, hogy a győri csapat története során negyedszer és máig utoljára bajnok lett.

♦ A 2020–2021-es idényben az NB II-ben kerültek szembe egymással, de ott sem jött össze a siker az ETO-nak: a Loki ugyanis hazai pályán 3–0-ra, Győrben pedig 4–2-re nyert.

♦ Debrecenben 42-szer meccseltek az NB I-ben, a mérleg a hazaiak szemszögéből 19 diadal, 15 iksz, 8 vereség. Az ETO ebben az évszázadban 18 alkalomból csak egyszer (!), 2004 augusztusában tudott győztesen hazatérni a Loki otthonából (1–3), ráadásul 8-szor kikapott ebben az időszakban. A 2024. novemberi, fordulatos debreceni meccsükön Eneo Bitri révén csak a 90. percben tudtak kiegyenlíteni a zöld-fehérek (2–2), tavaly októberben pedig Lang Ádám furcsa kezezése után Paul Anton büntetőjével mentettek meg egy pontot (1–1).

♦ A DVSC a múlt héten egy sima ötöst rúgott Diósgyőrben, amivel megszakította a 4 forduló óta tartó nyeretlenségi szériáját (3 döntetlen, 1 vereség), és tartja a Konferencialiga-indulást jelentő harmadik helyét. Sergio Navarro együttese a bajnokság során másodszor jutott 5 találatig, október végén az Újpestet verte meg 5–2-re.

♦ Az ETO Bánáti Kevin hajrában lőtt góljával az idényben másodszor verte meg a címvédő FTC-t, így sorozatban 4 győzelemnél jár a bajnokságban, ami a legtöbb most a mezőnyben. Borbély Balázs együttese visszavette az első helyet, előnye 3 pont a második fővárosiakkal szemben. Egyenlő pontszám esetén a több győzelem ugyan a ferencvárosiaknak kedvez, a győrieknek a hátralévő fordulókban így is elegendő 7 pontot gyűjteniük ahhoz, hogy a többi eredménytől függetlenül aranyérmesek legyenek.

♦ A Loki hazai mérlege 6–3–5, és az egyetlen csapat, amelynek semleges az otthoni gólkülönbsége (19–19). Házigazdaként legutóbb február 7-én a Paksot tudta megverni (1–0), attól kezdve 2-szer ikszelt, 1-szer pedig kikapott.

♦ A Győr 9–4–2-es mérleggel második a vendégtabellán, idegenben kimagaslóan a legtöbb gólt szerezte (39) és a legjobb a gólkülönbsége (+19).

